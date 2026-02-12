Trump: Venezuela ile ilişkilerimiz en hafif tabirle olağanüstü!

ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu esir aldıkları Venezuela'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, iki ülke arasındaki ilişkinin "olağanüstü" olduğunu ifade etti.

TruthSocial'dan açıklama yapan Trump, Maduro'nun yerine gelen geçici Devlet Başkanı Delcy Rodrigues'le "çok iyi bir şekilde çalıştıklarını" söyledi. Petrol akışının yeniden başladığını belirten Trump, "Uzun yıllardır görülmeyen büyük miktarlarda para yakında Venezuela halkına ciddi şekilde yardımcı olacak" dedi.

Trump'ın açıklaması şöyle:

"Venezuela ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler, hafif tabirle söylemek gerekirse, olağanüstü olmuştur! Başkan Delcy Rodriguez ve temsilcileriyle çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. Petrol akışı yeniden başladı ve uzun yıllardır görülmeyen büyük miktarlarda para yakında Venezuela halkına ciddi şekilde yardımcı olacak.

Marco Rubio ve tüm temsilcilerimiz harika bir iş çıkarıyor, ancak biz yalnızca kendimiz adına konuşuruz ve herhangi bir karışıklık ya da yanlış temsil olmasını istemeyiz. The Wall Street Journal’da Harry Sargeant III adlı bir kişi hakkında çıkan bir haber var. Bu kişinin, Amerika Birleşik Devletleri adına herhangi bir şekilde, biçimde ya da surette hareket etme yetkisi yoktur; ayrıca Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmamış hiç kimsenin de böyle bir yetkisi yoktur. Bu onay olmadan kimse ülkemizi temsil etmeye yetkili değildir.

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

NE OLMUŞTU?

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, bugün ABD Enerji Bakanı Christopher Wright'ı ağırlamıştı. Wright’ı başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te kabul eden Rodriguez’e, Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) Başkanı Hector Obregon Perez ile Venezuela'nın ABD nezdindeki diplomatik temsilcisi Félix Plasencia da eşlik etmişti.

Bu ziyaret, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri müdahale sonucunda Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun esir alınmasının ardından gerçekleştirilen en üst düzey temas olarak dikkat çekmişti.