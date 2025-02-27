Trump, Venezuela'nın petrol muafiyeti anlaşmasını iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, önceki Başkan Joe Biden döneminde Venezuela'ya sağlanan petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Biden döneminde ABD ile Venezuela arasında imzalanan anlaşmaları sona erdirdiğini duyurdu.

Trump, "Sahtekar Joe Biden'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya 26 Kasım 2022 tarihli petrol anlaşması ve Maduro rejimi tarafından yerine getirilmeyen seçimlerle ilgili olarak verdiği imtiyazları sona erdiriyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, iki ülke arasında esir takasına ilişkin 2023'te imzalanan takas anlaşmasını da feshettiğini belirtti.

Dönemin ABD yönetimi, 26 Kasım 2022'de Venezuela petrolünün satışına ilişkin yaptırımları hafifleten bir muafiyet anlaşmasına imza atmıştı.