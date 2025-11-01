Trump: Venezuela'ya saldırmayı düşünmüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya karşı saldırı gerçekleştirmeyi düşünmediklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’dan Florida’ya seyahat ederken uçakta gazetecilerin güncel konulara dair sorularına cevap verdi.

Trump, ABD basınında çıkan, ordunun Venezuela’daki askeri üslere yönelik bir operasyon planladığı yönündeki iddiaları reddetti.

Trump, bir basın mensubunun ‘Venezuela'ya saldırı düzenlemeyi düşündüğünüz yönünde haberler var. Bu doğru mu’ sorusuna, “Hayır, bu doğru değil” yanıtını verdi.

Trump, nükleer testler konusunda da yaptığı açıklamada, “Çok yakında öğreneceksiniz ama bazı testler yapacağız. Diğer ülkeler de yapıyor. Onlar yapıyorsa biz de yapacağız. Ne yaptığımızı ve nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum” ifadelerini kullandı.