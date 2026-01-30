Trump: Venezuela'ya ticari uçuşlar yeniden başlayacak

ABD tarafından yapılan açıklamada Venezuela'ya yönelik ticari uçuşların tekrar başlayacağını açıkladı.

ABD'de 2026 yılının ilk kabine toplantısı gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Venezuela ile ilişkilerdeki güncel duruma dair konuştu.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Trump, "Kendisine, Venezuela üzerindeki ticari hava sahasını tamamen kullanıma açma kararımızı ilettim" ifadelerini kullandı.

Ticari uçuşların en kısa zamanda başlaması adına Ulaştırma Bakanlığı ve orduyu yetkilendirdiğini belirten Trump, ABD vatandaşlarının Venezuela'ya seyahat etmelerinde "bir güvenlik riski bulunmadığını" belirtti.

Trump, ayrıca, ABD'li petrol şirketlerinin saha çalışmaları için Venezuela'da yer tespiti yapmaya başladığını duyurdu. Trump, bu projelerin her iki ülke ekonomisine "büyük bir zenginlik kazandıracağını" savundu.