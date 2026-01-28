Trump Venezuela'yı hatırlattı, İran yanıt verdi: Cevabımız 'orantılı' olmaz!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’a doğru büyük bir deniz gücünün ilerlediğini belirterek Tahran yönetimini açık biçimde tehdit etti.

Trump, paylaşımında uçak gemisi Abraham Lincoln’ün öncülük ettiği donanma grubunun “hızla, büyük bir güç ve kararlılıkla” İran yönüne hareket ettiğini ifade etti. Bu filonun daha önce Venezuela’ya gönderilenden daha büyük olduğunu söyleyen Trump, gerekirse “hız ve şiddetle” harekete geçmeye hazır olduklarını savundu.

Trump'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Büyük bir armada İran’a doğru ilerliyor. Büyük bir güç, coşku ve kararlılıkla çok hızlı hareket ediyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo; büyük uçak gemisi Abraham Lincoln’ün öncülüğünde. Venezuela’da olduğu gibi, gerekirse görevini hız ve şiddetle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir. Umarım İran hızla ‘masaya gelir’ ve adil ve eşit bir anlaşma için müzakere eder – NÜKLEER SİLAH YOK – herkes için iyi olacak bir anlaşma. Zaman daralıyor, bu gerçekten hayati bir mesele! İran’a daha önce de söylediğim gibi: ANLAŞMA YAPIN! Yapmadılar ve ‘Operation Midnight Hammer’ gerçekleşti; İran’da büyük bir yıkım oldu. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar olmasına izin vermeyin. Bu meseleye gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!

İRAN'DAN TRUMP'A YANIT: CEVABIMIZ 'ORANTILI' OLMAZ

Trump'ın açıklamalarının ardından, İranlı yetkililerden cevap geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran’ın şu aşamada ABD ile müzakereyi değil, ülkeyi savunmaya tam hazırlığı öncelik olarak gördüğünü belirterek, "Amerikalılar sonucu önceden belirlenmeyen müzakere istiyorsa İran bunu kabul edecektir ancak ABD bizi askeri konuşlandırma yoluyla müzakereye zorlayamaz" dedi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Garibabadi konuyla ilgili verdiği demeçte, İran ile ABD arasında şu an için herhangi bir resmi müzakere sürecinin bulunmadığını ancak dolaylı mesaj alışverişinin sürdüğünü bildirdi.

ABD'nin sınırlı saldırı ihtimaline değinen Garibabadi, "Bize karşı saldırı düzenlenen her üssü veya noktayı hedef alacağız. Askeri müdahale ABD için kolay bir seçenek değil çünkü İran'ın cevabının sadece orantılı bir cevap olmayacağını biliyorlar. Cevabımız, bir daha sınırlı saldırılar düzenlemeyi akıllarından bile geçirmeyecek şekilde tasarlandı" değerlendirmesinde bulundu.

Garibabadi, ABD ile müzakere sürecinin başlaması halinde İran'ın olası bir savaşa karşı hazırlık seviyesini düşürmeyeceğini belirterek, "Düşmanın savaş düzeni göz önüne alındığında bizim için müzakere öncelik değil, İran'ın önceliği ülkeyi savunmaya yüzde 200 hazır olmaktır" ifadelerini kullandı.