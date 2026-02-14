Trump, Venezuela'yı ziyaret edeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, North Carolina eyaletindeki Fort Bragg askeri üssüne yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, mevcut Venezuela yönetimiyle kurdukları diyaloğu överek, iki ülke arasındaki iş birliğinin ‘mükemmel’ seviyede olduğunu vurguladı.

Nicolas Maduro'nun ABD tarafından rehin alınmasından sonra Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile kurdukları ilişkiye de parantez açan Trump, Rodriguez'in performansından övgüyle bahsetti. Trump, “Onlarla görüşüyoruz ve gerçekten de şu anda harika bir iş çıkardılar. Delcy çok, çok iyi bir iş çıkardı” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bir gazetecinin Venezuela'yı ziyaret edip etmeyeceği yönündeki sorusuna ise “Venezuela'yı ziyaret edeceğim” yanıtını verdi. Trump, ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği konusunda ise bir bilgi paylaşmadı.