Trump Venezuela’yı hedef aldı: “51’inci eyalet” paylaşımı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Venezuela’yı ABD’nin 51'inci eyaleti olarak gösteren bir paylaşımda bulundu.

Trump’ın Venezuela paylaşımı, Beyaz Saray’ın resmi X hesabından da yeniden paylaşıldı.

"CİDDİ OLARAK DÜŞÜNÜYORUM" DEMİŞTİ

Dün de Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi olarak" düşündüğünü söylemişti.

Amerikan Fox News muhabiri John Roberts'a telefonla verdiği röportajda, Venezuela ile ilgili düşüncelerini paylaşan Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü aktararak, "Venezuela Trump'ı seviyor" ifadesini kullanmıştı.

Trump, Venezuela'da "40 trilyon dolarlık" petrol bulunduğuna işaret ederek, bu ülke kaynaklarının ABD için çok önemli olduğunun altını çizmişti.

ABD MEDYASINA "VATANA İHANET" SUÇLAMASI

Trump, yaptığı bir diğer paylaşımda ise İran'la ilgili haberleri dolayısıyla ‘yalan haber medyası’ olarak nitelendirdiği bazı medya kuruluşlarını hedef aldı.

Trump açıklamasında, İran'ın savaşta askeri açıdan "başarılı" olduğu yönünde haberler yaptığını belirttiği gazete ve televizyon kanalları için ağır ifadeler kullandı.

ABD Başkanı, "Yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylediğinde, bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin İran donanmasına ait 159 geminin tamamını batırdığını ileri süren Trump, "Bunların yaptığı, hiç olmaması gereken yerde İran’a boş yere umut vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argümanlar üretir." yorumunu yaptı.