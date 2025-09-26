Trump, Washington'da idam cezasının uygulanması için kararname imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin başkenti Washington'da federal idam cezasının uygulanması için başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, başkentte idam cezası yasalarının tam olarak uygulanması amacıyla başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.

Federal savcıların bölgedeki tüm uygun davalarda idam cezası talep edebileceği vurgulanarak, başsavcı ve Washington bölge savcısına başkentte işlenen ve idam cezasını gerektiren suçlarda federal yargı yetkisini mümkün olan en kapsamlı şekilde kullanmaları talimatının verildiği kaydedildi.

ŞEHRİN SUÇ ORANI NEW YORK'TAN YAKLAŞIK 6 KAT FAZLA

Açıklamada, "Başkan Trump, DC'nin (Washington) en kötü suçlularına karşı idam cezası yasasını uygulayarak ulusumuzun başkentini ziyaret eden ve orada ikamet eden tüm Amerikalılar için koruma ve şiddet suçlularının yasalar çerçevesinde en sert sonuçlarla karşılaşmasını sağlama konusundaki kararlılığının altını çizmektedir" ifadesi kullanıldı.

Washington'ın ülkenin en tehlikeli şehirleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, şehrin suç oranının New York'tan yaklaşık 6 kat daha fazla olduğu kaydedildi.