Trump, X'te Türk kullanıcıdan oy istedi: "Lan noluyor beni niye etiketledi bu"

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kasım ayında düzenlenecek seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Donald Trump, sosyal medya platformu X'te Türkiye'den bir kullanıcıyı etiketleyerek oy istedi.

Eski adı Twitter olan platformdaki hesabını uzun bir süre kullanmayan ve Elon Musk'ın platformu satın almasından sonra kullanmaya başlayan Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gönderimi beğendiğiniz için teşekkür ederim! Size Kuzey Carolina için önemli seçim güncellemeleri göndereceğim. 5 Kasım'a kadar Donald J. Trump'a oy vermeye hazır olduğunuzdan emin olun."

Trump'un etiketlediği "Amhar" adlı hesabın kullanıcısı, mesaja "Lan noluyor beni niye etiketledi bu" sözleriyle yanıt verdi.

Lan noluyor beni niye etiketledi bu https://t.co/lBDFV3Fp8L — Amhar (@amharoficial) October 2, 2024

Paylaşıma sosyal medyada çok sayıda kullanıcı yorum yaptı.