Trump: "Yakın zamanda Putin ile görüşmeyi ve savaşı sona erdirmeyi çok istiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) konuştu. Zirveye ABD’nin başkenti Washington DC’den görüntülü olarak katılan Trump, enflasyonu düşürmek, düzensiz göçü engellemek, bürokrasiyi azaltmak, ABD’nin fosil yakıt üretimini artırmak, ABD’de üretim yapacak firmalara vergi indirimleri sağlamak ve ABD’yi yeniden bir üretim üssü haline getirmek istediğini açıkladı. Trump ayrıca, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sağlanmasına yönelik çabalara değindi.

Başkanlığının ilk günlerinden itibaren ABD ekonomisini daha ileriye taşıma yönündeki adımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, “ABD, dünyada en fazla petrol ve gaza sahip ülke. Bunları kullanacağız. Bu neredeyse tüm mal ve hizmetlerin maliyetini düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda ABD’yi bir üretim süper gücü haline getirecek” dedi.

Forumun ana salonunda toplanan dünyanın dört bir yanından binden fazla yönetici, yetkili ve katılımcıya hitap eden Trump, "Dünyadaki tüm işletmelere mesajım çok net: Ürünlerinizi ABD’de üretmeniz halinde size dünyanın en düşük vergilerini sunacağız. Vergileri, ilk ‘Trump vergi indirimlerinden’ bile daha fazla düşürüyoruz. Ancak ürünlerinizi ABD’de üretmezseniz, ki bu sizin tercihinizdir, o halde farklı oranlarda olmak üzere gümrük vergisi ödemeniz gerekecek. Bu vergilerle yüz milyarlarca dolar, hatta trilyonlarca dolar tutarında geliri hazinemize yönlendirerek ekonomimizi güçlendirecek ve borcumuzu azaltacağız. Trump yönetimi altında, iş kurmak, fabrika inşa etmek ve bir şirket büyütmek için dünyada ABD’den daha iyi bir yer olmayacak” dedi.

“SUUDİ ARABİSTAN VE OPEC’E PETROL FİYATINI DÜŞÜRMELERİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNACAĞIM”

Seçimi kazanmasıyla birlikte oluşan olumlu atmosfer ile birlikte birçok şirketin ABD’ye milyarlarca dolar yatırım kararı aldığını ifade eden Trump, "Bugün gazetelerde Suudi Arabistan’ın ABD’ye en az 600 milyar dolar yatırım yapacağı haberi yer aldı. Ancak harika bir insan olan Veliaht Prens’ten bunu 1 trilyon dolara yuvarlamalarını isteyeceğim. Bunu yapacaklarını düşünüyorum çünkü onlara çok iyiliğimiz dokundu. Suudi Arabistan'a ve OPEC’e petrol fiyatlarını düşürmeleri için bir çağrıda bulunacağım. Düşürmek zorundalar. Açıkçası, bunu seçimden önce yapmamış olmaları beni şaşırttı. Bu pek sevgi dolu bir davranış olmadı. Eğer petrol fiyatları düşerse, Rusya-Ukrayna Savaşı derhal sona erecektir. Şu anda fiyat, savaşın devam etmesini sağlayacak kadar yüksek. Petrol fiyatlarını düşürmelisiniz ki bu savaşı sona erdirebilesiniz" dedi.

Trump, faiz oranlarının da derhal indirilmesini talep edeceğini ve ABD’nin ardından dünya genelinde faiz oranlarının düşmesi gerektiğini söyledi.

“GÜNEY SINIRIMIZDAKİ İSTİLAYI DURDURMAK İÇİN ADIM ATTIM”

ABD’nin Meksika sınırındaki düzensiz göçe karşı tedbir alınması için harekete geçtiklerini vurgulayan Trump, “Bu hafta, güney sınırımızdaki istilayı durdurmak için hızlı bir şekilde adım attım. Daha önce görülmemiş bir seviyede insanın ülkemize giriş yapmasına izin verdiler. Bu tamamen saçmalıktı. Bu durumu çözmek adına bir ulusal acil durum ilan ettim ve sınırlarımızdan yasa dışı geçişlerin tamamını derhal durdurdum. Bunların sayısı gerçekten çok fazlaydı. Sınırı yasadışı olarak geçenleri gerektiği şekilde geldikleri yere göndermeye başladık. Bu eylemin, muhtemelen bildiğiniz üzere, çok katı bir şekilde uygulanmaya başlandığını belirtmek isterim. ABD ordusunun aktif hizmetteki birlikleri ile Ulusal Muhafızları istilayı püskürtmek için sınıra gönderdim” dedi.

“ABD’DE YALNIZCA İKİ CİNSİYET VAR”

Trump, “ABD’nin resmi politikası olarak, erkek ve kadın olmak üzere yalnızca iki cinsiyetin var olduğunu resmileştirdim. Kadın sporlarında erkeklerin yer almasına izin vermeyeceğiz ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen cinsiyet değiştirme operasyonları artık çok nadir gerçekleşecek" dedi.

NATO ÜLKELERİNE SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRMA ÇAĞRISI

NATO müttefiki ülkelerden savunma harcamalarını artırmalarını talep edeceğini açıklayan Trump, "Tüm NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 5’ine çıkarmalarını isteyeceğim. Bu zaten yıllar önce olması gereken bir seviyeydi. Sadece yüzde 2 seviyesindeydi ve çoğu ülke ben göreve gelene kadar bunu dahi ödemiyordu. Bu konuda ısrar ettim ve ödediler. Çünkü açıkçası aradaki farkı ABD ödüyordu ve bu ABD açısından adil değildi" dedi.

GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ ATEŞKES

Gazze Şeridi’ndeki ateşkese de değinen Trump, "Göreve gelmeden önce ekibim Orta Doğu'da biz olmasak gerçekleşmeyecek bir ateşkes anlaşmasını müzakere etti. Bu, bizim katkımız olmadan gerçekleşemezdi. Sanırım salondaki çoğu kişi bunu biliyordur. Bu hafta başında rehineler ailelerine dönmeye başladı. Bu harika bir manzara ve daha fazlası gelmeye devam edecek” dedi.

UKRAYNA’DA BARIŞ ÇABALARI

Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlama çabalarının devam ettiğini ifade eden Trump, “Bu anlaşmayı sağlamak son derece önemli. Orası tam anlamıyla bir ölüm tarlası. Milyonlarca asker öldürülüyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan beri kimse böyle bir şey görmedi. Düz araziler boyunca, tarım alanlarında milyonlarca Rus ve Ukraynalı cesedi yatıyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan beri kimse böyle bir şey görmedi. Artık bunu sonlandırmanın zamanı geldi” dedi.

"AB, BİZE ÇOK, ÇOK ADALETSİZ VE ÇOK KÖTÜ DAVRANIYOR"

ABD’nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaretinde milyarlarca dolar açık verdiğini ve bu konuda adım atacaklarını ifade eden Trump, “ABD açısından bakıldığında, AB bize çok, çok adaletsiz ve çok kötü davranıyor. Bildiğiniz gibi büyük bir vergileri var ve ayrıca çok yüksek bir KDV uyguluyorlar. Genel olarak bizden tarım ürünleri almıyorlar, bizden araba da almıyorlar. Fakat buna karşılık bize milyonlarca araç gönderiyorlar” dedi.

AB’nin uyguladığı gümrük vergilerinden şikayet eden Trump, “Avrupa’ya ürün çıkarmayı çok zorlaştırıyorlar ancak kendi ürünlerini ABD’de satabilmeyi bekliyorlar ve bunu yapıyorlar da. AB ile yüz milyarlarca dolarlık ticaret açığımız var ve kimse bu durumdan memnun değil. Bu konuda bir şeyler yapacağız” dedi.

TRUMP, KANADA HAKKINDAKİ EYALET SÖYLEMİNİ YİNELEDİ

Kanada’nın ABD’nin bir eyaleti olması gerektiğine ilişkin açıklamalarını yineleyen Trump, “Kanada ile çok büyük bir ticaret açığımız var, bu artık devam edemez, buna izin veremeyiz. Bunun onlar için iyi olup olmadığını bilmiyorum. Muhtemelen biliyorsunuzdur, ‘Her zaman bir eyalet olabilirsiniz, eğer eyaletimiz haline gelirseniz ticaret açığımız olmaz’ dedim” dedi.

ABD’nin diğer uluslardan kendilerine saygı talep edeceğini ifade eden Trump, “Kanada ile yıllar boyunca anlaşmak çok zor oldu. Bu ülke ile 200 ya da 250 milyar dolarlık bir ticaret açığımız olması adil değil. Arabalarımızı üretmek için onlara ihtiyacımız yok ki bunların birçoğunu onlar üretiyor. Kerestelerine ihtiyacımız yok çünkü kendi ormanlarımız var. Petrol ve gazlarına da ihtiyacımız yok çünkü bizim kaynaklarımız diğer herkesinkinden fazla” dedi.

“YAKIN ZAMANDA (RUSYA) DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE GÖRÜŞMEYİ ÇOK İSTİYORUM”

Trump, “Çok önemli bir konu daha; yakın zamanda (Rusya) Devlet Başkanı Putin ile görüşmeyi ve o savaşı sona erdirmeyi çok istiyorum. Bu, ekonomi veya başka bir şey açısından değil, milyonlarca insanın boş yere ölüyor olması açısından. Güzel, genç insanlar savaş alanlarında can veriyor” dedi.

"ÇİN, RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞI DURDURMAMIZA YARDIM EDEBİLİR"

ABD’nin Çin ile de büyük bir ticaret açığının olduğuna dikkat çeken Trump, “Bunu devam ettiremeyiz ve bu şekilde devam etmeyeceğiz. (Çin) Devlet Başkanı Xi’yi çok seviyorum, kendisini hep sevmişimdir ve hep iyi bir ilişkimiz olmuştur. Fakat Covid-19’un Wuhan’dan çıkması çok garipti ve bu doğal olarak ilişkilerimizi gerdi” dedi.

Trump, “Çin ile çok iyi şeyler yapmayı ve onlarla iyi geçinmeyi dört gözle bekliyoruz. Çin, özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı durdurmamıza yardım edebilir diye umut ediyorum çünkü bu durum üzerinde büyük bir etkileri var. Onlarla çalışacağız ve bu konuyu Başkan Xi ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde de dile getirdim. Umarım birlikte çalışır ve bunu durdurabiliriz” ifadelerini kullandı.

“UKRAYNA, ANLAŞMA YAPMAYA HAZIR”

Programda bir sonraki Davos Zirvesi’ne kadar Ukrayna’da barış olup olmayacağına ilişkin bir soru alan Trump, “Bunu Rusya’ya sormalısınız. Ukrayna, anlaşma yapmaya hazır. Burada anlamanızı istediğim şey, bunun asla başlamamış olması gereken bir savaş olması” şeklinde konuştu.