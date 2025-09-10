Trump yanlısı sağcı politikacı Charlie Kirk, konuşma yaptığı sırada vuruldu

ABD Başkanı Donald Trump destekçisi sağcı politikacı Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde konuşma yaptığı sırada boynundan vurularak ağır yaralandı. Kirk'in sağlık durumu belirsizliğini korurken Donald Trump, açıklama yayımlarak Kirk için "dua etme" çağrısında bulundu.

Amerikalı sağcı politikacı, yazar ve medya kişiliği olarak tanınan ve yanlış bilgi ve komplo teorileri yaymakla eleştirilen Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde suikast girişimine uğradı. Konuşma yaptığı sırada boynundan vurulan Kirk'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilirken Kirk'in vurulma anları ve üniversitedeki panik kameralara yansıdır.

Kirk'e yönelik suikast girişiminin siyasi arka planı ise şu an için belirsiz. Saldırıyı herhangi bir örgüt üstlenmedi.

TRUMP'TAN "KIRK İÇİN DUA" ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump da Kirk'le ilgili mesaj yayımladı. Truth Social'dan paylaşım yapan Trump, "Vurulan Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Tepeden tırnağa harika bir adamdı. TANRI ONU KORUSUN!" dedi.