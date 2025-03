Trump: Yarın büyük bir gece olacak, her şeyi olduğu gibi anlatacağım

ABD Başkanı Donald Trump, 2. kez başkan seçildikten sonraki ilk Kongre konuşmasını, yerel saatle salı akşamı 21.00'de (TSİ 05:00) gerçekleştirecek.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump, salı akşamı Kongre'deki ortak oturumda ana gündem maddelerine ilişkin görüşlerini paylaşacak.

20 Ocak günü başkanlık koltuğuna oturan Trump, başkan olduktan yaklaşık 6 hafta sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin beraber katılacağı oturumda Amerikan halkına hitap edecek.

Konuşma, yerel saatle salı akşamı 21.00'de (TSİ 05:00) başlayacak.

Trump'ın 2. başkanlık döneminin ilk haftalarına, büyük oranda sınır güvenliği ile ilgili gelişmeler, enflasyonla mücadele, yönetimin federal hükümeti önemli ölçüde yeniden biçimlendirmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki ateşkes gibi başlıklar damgasını vurdu.

TRUMP: HER ŞEYİ OLDUĞU GİBİ ANLATACAĞIM

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" paylaşımı ile dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından dikkat çekmeye devam ediyor. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "Ukrayna'nın hiçbir toprağını Putin'in Rusya'sına vermeyen tek Başkan Donald J. Trump'tır. Zayıf ve etkisiz Bunu, demokratlar eleştirdiklerinde ve sahte haberler onların söylediği her şeyi memnuniyetle yayınladıklarında bunu unutmayın" dedi.

Trump ikinci paylaşımında ise, "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" diyerek dikkat çekti.