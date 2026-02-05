Trump yine İran'ı tehdit etti: Bombardıman uçaklarımızı gösterdik!

ABD ile İran arasındaki sert çıkışlar, cuma günü yapılması beklenenmüzakere görüşmelerinin öncesinde de devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Washington D.C.'de düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Trump açıklamalarında, İran'ı bir kez daha tehdit etti. 2025 Haziran'ında ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği hava saldırısına değinen Trump, "İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik." dedi. Trump, "İran ile pazarlık halindeyiz. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar. Vurmamızı istemiyorlar. İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik" ifadelerini kullandı.