Trump yönetimi, Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etti

ABD’de Trump yönetimi, eylül ayında New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi (FY) üyelerinin vizelerini iptal etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu kararın Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun talimatıyla ABD yasaları doğrultusunda alındığı ve Filistinli tarafların taahhütlerini yerine getirmemesi ile barış ihtimallerini baltalamasına bir yanıt olduğu vurgulandı.

Açıklamada, FKÖ ve FY’nin barışın ortakları olarak kabul edilmeden önce terörü reddetmesi ve eğitim yoluyla teröre teşviki sona erdirmesi gerektiği bildirildi. Ayrıca Filistin Yönetimi’nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı’na başvurular da dahil olmak üzere uluslararası hukuk yollarıyla müzakere sürecini devre dışı bırakma girişimlerini sonlandırması gerektiği belirtildi. Açıklamada, bu tür adımların Hamas’ın rehineleri serbest bırakmayı reddetmesine ve Gazze’deki ateşkes görüşmelerinin çökmesine katkıda bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, BM Genel Merkezi Anlaşması uyarınca, Filistin Yönetimi’nin BM Nezdindeki Daimi Temsilciliği için muafiyet tanınacağı bildirildi. ABD, FKÖ ve FY’nin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve İsrail ile barışçıl bir birlikte yaşama yönünde somut adımlar atması halinde yeniden angajmana açık olacağını duyurdu.