Trump yönetiminde kritik istifa: Çalışma Bakanı görevini bırakıyor

ABD’de Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer’in özel sektörde bir pozisyon için görevinden ayrılacağı açıklandı; yerine Keith Sonderling’in Çalışma Bakan Vekili olarak görevi üstleneceği bildirildi.

  • 21.04.2026 04:38
  • Giriş: 21.04.2026 04:38
  • Güncelleme: 21.04.2026 04:51
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

ABD Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer'in, özel sektörde başka bir pozisyon için görevden ayrılacağını duyurdu.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Cheung, sosyal medyadan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Cheung, Çalışma Bakanı Chavez-DeRemer'in özel sektörde bir pozisyon almak üzere görevden ayrılacağını belirterek, Keith Sonderling'in Çalışma Bakan Vekili olarak görevi üstleneceğini ifade etti.

Cheung, "(Chaavez-DeRemer) Amerikan işçilerini koruyarak, adil çalışma uygulamalarını hayata geçirerek ve Amerikalıların yaşamlarını iyileştirmek için ek beceriler kazanmalarına yardımcı olarak görevinde olağanüstü bir iş çıkardı" değerlendirmesinde bulundu.

