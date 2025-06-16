Trump yönetiminden yeni hamle: 36 ülkeye daha seyahat yasağı gündemde

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir notuna göre, Donald Trump yönetimi Mısır ve Cibuti gibi bazı önemli ABD ortaklarının da aralarında bulunduğu 36 ülkeye daha seyahat kısıtlamaları getirmeyi düşünüyor.

Trump, bu ayın başlarında 12 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan bir kararname imzalamıştı. Söz konusu karar, Trump'ın bu yıl ikinci döneminin başında başlattığı göç karşıtı operasyonun bir parçası olarak görülmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun imzasıyla gönderilen ve The Washington Post gazetesi tarafından incelenen yeni bir yazışmada, söz konusu ülkelere ilişkin endişeler dile getirilerek, düzeltici eylem çağrısında bulunuldu.

"ENDİŞE VERİCİ 36 ÜLKE TESPİT EDİLDİ"

Hafta sonu gönderilen metinde, "Bakanlık, 60 gün içinde belirlenen kıstasları ve gereklilikleri yerine getirmemeleri halinde girişin tamamen veya kısmen askıya alınmasının önerilebileceği endişe verici 36 ülke tespit etti" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın dile getirdiği endişeler arasında, adı geçen bazı ülkelerde güvenilir kimlik belgeleri üretebilecek yetkin ya da iş birliğine açık hükümetlerin bulunmaması da yer alıyordu.

Bazı ülkelerin, sınır dışı edilmeleri emredilen vatandaşlarının ABD'den sınır dışı edilmesini kolaylaştırmada iş birlikçi olmadığı belirtildi.

Endişe yaratatığı ileri sürülen diğer nedenler arasında ülke vatandaşlarının ABD'de terör eylemlerine karışması veya Amerikan karşıtı faaliyetlerde bulunması yer alıyor.

HANGİ ÜLKELERE SEYAHAT YASAĞI GELİYOR?

Önümüzdeki 60 gün içinde bu endişeleri gidermezlerse tam veya kısmi yasakla karşı karşıya kalabilecek ülkeler şunlar:

Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Cabo Verde, Kamboçya, Kamerun, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Dominika, Etiyopya, Mısır, Gabon, Gambiya, Gana, Kırgızistan, Liberya, Malavi, Moritanya, Nijer, Nijerya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Sao Tome ve Principe, Senegal, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambiya ve Zimbabve.

HANGİ ÜLKELER İÇİN YASAK YÜRÜRLÜKTE?

Bu durum, bu ayın başında yürürlüğe giren yasağın önemli ölçüde genişletildiği anlamına geliyor.

Yasaktan etkilenen ülkeler arasında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen yer alıyor.

Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela olmak üzere yedi ülkeden gelenlerin ülkeye girişi de kısmen kısıtlandı.