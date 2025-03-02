Trump-Zelenski gerilimi sonrası İngiltere'de liderler zirvesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna konulu liderler zirvesi düzenlenecek.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'da düzenlenecek zirvede uluslararası liderleri bir araya getirerek Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması çabalarını yoğunlaştıracak.

Starmer, zirve öncesi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da ikili görüşme yapacak.

ZİRVEYE KİMLER KATILACAK?

Zirveye, Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya liderleri katılacak.

Ayrıca zirveye, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iştirak edecek.

Zirvede, Avrupalı liderler, Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi, Rusya üzerindeki ekonomik baskının arttırılması dahil Ukrayna'nın konumunun güçlendirilmesi konularını görüşecek.

Ayrıca, liderler, Ukrayna'da kalıcı barışın yanı sıra gelecekteki Rus saldırılarına karşı caydırıcı ve savunmacı olmasını sağlayacak güçlü ve kalıcı anlaşmaya duyulan ihtiyaç ile güçlü güvenlik garantileri için planlama konusunda sonraki adımları ele alacak.

STARMER: DÖNÜM NOKTASINDAYIZ

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Starmer, "Rusya'nın Ukrayna'yı acımasızca işgal etmesinin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra bir dönüm noktasındayız" ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit edeceğini vurgulayan Starmer, Ukrayna'yı mümkün olan en güçlü konuma getirecek kapasite, eğitim ve yardım sağlama taahhüdünü iki katına çıkaracağının altını çizdi.

Başbakan Starmer, şunları kaydetti:

"Müttefiklerimizle ortaklaşa, ABD ile devam eden görüşmelerin yanı sıra güvenlik garantilerinin Avrupa unsuruna yönelik hazırlıklarımızı yoğunlaştırmalıyız. Ukrayna'da egemenlik ve güvenliklerini güvence altına alan adil ve kalıcı barışın sağlanması için bir araya gelme fırsatına sahibiz. Şimdi Ukrayna için en iyi sonucu garanti altına almak, Avrupa'nın güvenliğini korumak ve ortak geleceğimizi güvence altına almak için bir araya gelme zamanıdır."

TRUMP-ZELENSKİ GERİLİMİ

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenski Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenski de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy de Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.