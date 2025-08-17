Trump-Zelenski görüşmesinde von der Leyen de masada

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlerle yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yapılacak görüşmeye katılacağını bildirdi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Zelenski ile Brüksel'de görüşeceğini ve beraber Gönüllüler Koalisyonunun video görüşmesine katılacaklarını duyurdu.

Zelenski'nin isteği üzerine yarın Beyaz Saray'da Trump ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantıya iştirak edeceğini belirten von der Leyen, görüşmeye hangi Avrupalı liderlerin katılacağına ise değinmedi.

AVRUPALI LİDERLER WASHİNGTON'A GİDECEK

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Avrupa güvenliğini ve Ukrayna’nın hayati çıkarlarını koruyan adil ve kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla Avrupalılar ve ABD arasındaki koordinasyon çalışmalarını sürdürmek" için Washington’a gidecek heyette yer alacağı duyuruldu.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın da Washington'a hareket edeceğini açıkladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Giorgia Meloni, Beyaz Saray'da Trump ile yapılacak toplantıya katılmak üzere yarın Washington'da olacak.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Keir Starmer'in, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konusundaki görüşmelere katılmak üzere Washington'a gideceği bildirildi.

Açıklamada, Beyaz Saray'da yapılacak toplantıda Starmer'in, diğer Avrupalı ortaklarıyla, müzakerelerin bir sonraki aşamasını desteklemeye hazır olduğu ve Ukrayna'ya verdiği desteğin gerektiği kadar süreceğini yeniden teyit edeceği kaydedildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Friedrich Merz'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve diğer Avrupalı liderlerle siyasi görüşmeler yapmak için Washington'a gideceği duyuruldu.

Merz'in, barış çabalarının mevcut durumunu ele alacağı ve Almanya'nın Ukrayna'da hızlıca bir barışa ulaşılmasına verdiği önemi vurgulayacağı belirtilen açıklamada, görüşmelerde, güvenlik garantileri, toprak meseleleri ve Ukrayna'nın savunmasına yönelik sürekli desteğin yanı sıra Rusya'ya yaptırım baskısının sürdürülmesinin de yer alacağı ifade edildi.

Trump ile Zelenski arasında yarın Washington'da gerçekleştirilecek görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.