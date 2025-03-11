Trump, Zelenski’yi yeniden Beyaz Saray’a davet edecek

Ukrayna ve ABD arasında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapılan görüşmeler son buldu.

Görüşmelerin ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ukraynalı yetkililer arasında yapılan görüşmelerin sonuçlarının yakında açıklanacağını söyledi. Leavitt, “Ancak sizi, buradaki herkesi ve Amerikan halkını temin ederim ki gün boyunca bu toplantıdan aldığımız ve Başkan’ın da bilgisi dahilinde olan haberler olumludur. Bu toplantı verimli geçmiştir” dedi.

Beyaz Saray’ın basın açıklamasından sonra gazetecilere konuşan Trump, “Ukrayna. Ateşkes. Biraz önce kabul edildi... Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder” dedi. Zelenski'nin Beyaz Saray'a tekrar davet edilip edilmeyeceği sorusuna Trump, “Elbette, kesinlikle” yanıtını verdi.Trump ayrıca, bu hafta içinde Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeyi beklediğini ve Rusya'nın da şartları kabul etmesini umduğunu söyledi.

Zelenski, ABD'nin 30 günlük “tam” ateşkes önerisini kabul ettiğini doğrularken, “Ukrayna bu öneriyi kabul ediyor, olumlu buluyoruz, böyle bir adım atmaya hazırız. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı bunu yapmaya ikna etmelidir” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın geçen ay Washington'a yaptığı ziyaret, iki lider arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmedeki tartışma sonucunda tüm dünya şoka uğramıştı.