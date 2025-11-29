Trump’a göçmen resti

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da iki Ulusal Muhafız’a yapılan saldırının ardından “üçüncü dünya ülkelerinden” gelen göçü kalıcı olarak durduracaklarını ve “Batı medeniyetiyle uyumsuz” göçmenleri sınır dışı edeceklerini söyledi.

Saldırıda yaralanan 20 yaşındaki ulusal muhafız askeri Sarah Beckstrom’un hayatını kaybettiğini duyuran Trump, 24 yaşındaki Andrew Wolfe’un durumunun kritik olduğunu kaydetti. FBI Direktörü Kash Patel, saldırının failinin 29 yaşındaki Afganistan vatandaşı Rahmanullah Lakanwal olduğunu açıklamıştı.

MERZ: KARAR BİZİM

Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), 19 ülkenin vatandaşlarının yeşil kart statüsünün kapsamlı bir şekilde yeniden inceleneceğini açıkladı. New York Times, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Batılı ülkelerdeki diplomatlarına, göçmenlerin işlediği suçlara yönelik bilgi toplama ve hükümetlere göçmen politikalarını sıkılaştırmaları için baskı yapma talimatı verdiğini yazdı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Trump'ın baskısını reddederek söz konusu politikalardaki kararın Avrupa uluslarının egemen hakkı olduğunu vurguladı.