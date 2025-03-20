Trump’a göre savaşta Rusya avantajlı halde

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesini "harika" olarak niteledi. Fox News'e konuşan Trump, Rusya'nın ateşkes konusunda avantajlı konumda bulunduğunu söyledi.

Trump, "Yaklaşık 2 bin 500 askeri kuşatmış durumdalar. Biz bu işi bitirmek istiyoruz," dedi. Trump, ABD askerlerinin duruma müdahil olmayacağını, bunun sadece savaşın üçüncü dünya savaşına dönüşmesi ihtimalinde mümkün olacağını kaydetti.

Kremlin ise Kiev'e askeri ve istihbarat desteğinin son bulmasını istedi. Öte yandan ABD ve Rus heyetleri hafta sonu Suudi Arabistan'da bir araya gelecek.