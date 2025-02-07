Trump’a karşı 50 eyalette 50 eylem

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ABD’de halk, Başkan Donald Trump’ın attığı adımlara karşı isyanını sokaklara taşıyor. Ülkenin farklı şehirlerinde toplanan on binlerce gösterici, “50 eyalette 50 protesto” sloganı altında Trump’ın göçmenlere yönelik baskılarından demokrasi ile toplumsal cinsiyet haklarına saldırılarına ve Filistinlileri Gazze Şeridi’nden sürme önerisine kadar birçok politikasını protesto etti.

“1 günde 50 eyalette 50 protesto” anlamına gelen #50501 etiketiyle sosyal medya platformları üzerinden organize olan protestocular, Trump'ı, milyarder Elon Musk'ı ve Amerikan hükümeti ve toplumu için aşırı sağcı bir siyasi proje olan “Project 2025'i” kınayan pankartlar taşıdılar.

Michigan eyaletine bağlı Lansing kentindeki protestolara katılan Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Carrie Rheingans, protestoların "İnsanlar tarafından bütün insanlığın korunması için" yapıldığını ifade ederek "bundan sonra daha fazla gösteri olacağını" kaydetti. Meksika sınırındaki Teksas eyaletine bağlı Austin kentindeki gösterilerde bir kadının "Bir göçmenin kızı olmaktan gurur duyuyorum" yazılı döviz taşıması dikkat çekti.