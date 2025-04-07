Trump’a karşı kitlesel eylemler: Ellerinizi çekin

ABD’nin onlarca kentte yüzbinlerce kişi Donald Trump yönetimini protesto etti. Washington, New York, Şikago, Boston, Los Angeles kentleri başta olmak üzere ülke genelinde "Ellerinizi çekin - Hands Off!" sloganıyla düzenlenen gösterilerde Trump’ın anti demokratik politikalarına tepki gösterildi.

Trump’ın demokrasiye zarar verdiğinin belirtildiği eylemlerde, bu durumun ülkeyi telafisi imkansız bir yıkıma sürüklediği kaydedildi. ABD medyası ülke genelinde 150’den fazla grup tarafından organize edilen 1200’den fazla değişik noktada gösteri yapıldığını yazdı.

Söz konusu protestoların Trump’ın ikinci başkanlık döneminde şu ana kadar yapılan en büyük gösteriler olduğuna dikkati çekti. Washington, New York, Boston, Saint Paul gibi kentlerdeki eylemlerde, "Demokrasiden elinizi çekin", "Trump’ı azledin", "Elon Musk sen hainsin", "Nefreti sınır dışı edin" yazılı dövizler açıldı. Gösterilerde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları da kınandı.