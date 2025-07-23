Trump’a karşı sessizlik liberalleri vurdu

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Japonya’da Pazar günü gerçekleşen üst Meclis seçimlerinde İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ülkeyi yöneten Liberal Demokrat Parti (LDP), çoğunluğu kaybetti. Mevcut Başbakan Şigeru İşiba’nın partisi olan LDP ekim ayında da alt meclis’te çoğunluğu kaybetmişti. Bu durum Japonya tarihinde bir ilk oldu. Aşırı sağ parti Senseito ise üst Meclisteki koltuk sayısını 1’den 14’e yükseltti.

Üst meclis seçimlerini Japonya’da takip eden Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Vuslat Nur Şahin Temel, BirGün’e konuştu. Sonuçların kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Temel, “Halkta direkt bir biçimde LDP’yi destekleme yönelimi var. Japonya’da seçimlerde oy verenlerin 60 yaş üstünde. Siyaseti de bu nüfus yönlendiriyor. Bu seçimlerde katılım biraz daha arttı ama hala yüzde 60’ın üzerinde çıkabilmiş değil.” dedi.

Japonya halkının İşiba’nın Trump’ın yüksek gümrük vergilerine karşı yeterli tepki göstermediğini düşündüğünü söyleyen Temel şöyle devam etti: “Bu sessizlik Amerikan askeri gücünün Japonya’nın güvenliği üzerindeki etkisinden ve Japonya’nın ekonomik olarak kalkındığı bir dönemde Amerika tarafından aşağı çekilmesinden kaynaklanabilir. Japonya’da yabancı düşmanlığının uzun yıllardır var. Ancak Sanseito’nun bu son sıçraması siyasi alanda da görünür olmasıyla başladı.”

Seçimde yükseliş yaşayan Senseito’nun lideri Sohei Kamiya’nın Japonya’nın nükleer silaha sahip olması gerektiğini vurguladığını hatırlatan Şahin, “Ülkenin köklü bürokrasisi gerektiğinde seçilenleri kısıtlayabilecek güce sahip” diye konuştu.