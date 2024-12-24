Trump’a satılık toprak yok

Dış Haberler

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kanada ve Panama Kanalı’nın ardından Grönland’a da göz dikti. Grönland Başbakanı Mute Egede, topraklarının pazarlık konusu olmayacağını söyledi.

Trump, Truth Social hesabındaki ABD’nin Kopenhag büyükelçisi olarak PayPal’ın kurucu ortağı Ken Howery’yi seçtiğini duyurduğu paylaşımda, Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini tekrarladı. Trump, “Ulusal güvenlik ve dünya genelinde özgürlük için ABD, Grönland’ın mülkiyeti ve kontrolünün mutlak bir zorunluluk olduğunu düşünüyor” dedi.

Trump’a sert tepki gösteren Grönland Başbakanı Mute Egede ise Grönland’ın “satılık olmadığını ve asla olmayacağını” belirtti. Egede, “Grönland bizimdir. Satılık değiliz ve asla olmayacağız. Özgürlüğümüzü kaybetmemeliyiz” dedi.

STRATEJİK ÖNEMDE

Grönland, 1979’da Danimarka’dan özerkliğini elde etmesine rağmen dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala bu ülkeye bağlı. ABD’nin Pituffik Hava Üssü’ne ev sahipliği yapan Grönland, Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya en kısa uçuş rotasını oluşturan stratejik bir konumda bulunuyor. Eski ABD başkanı Harry Truman, 1946’da zengin uranyum, altın, petrol ve gaz rezervlerine sahip Grönland’ı satın almak için Danimarka’ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.

Trump, 2019’da Grönland’ı satın alma niyetini dile getirmiş, ancak bu öneri Danimarka ve Grönland yetkilileri tarafından hızla reddedilmişti.

PANAMA’DAN TEPKİ

Trump önceki gün de Panama'yı “kanalın kullanımı için aşırı yüksek ücret talep etmekle” suçlamış ve “kanalın iyi yönetilmediği takdirde ABD'ye geri verilmesini” isteyeceğini söylemişti. Trump’a yanıt veren Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino kanalın, açık kurallar çerçevesinde işletildiğini, aktaran Mulino, “ücretler, piyasa koşulları, uluslararası rekabet, işletme maliyetleri ve kanalın bakım ve modernizasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamuya açık bir şekilde belirlenmektedir” diye konuştu. Trump yönetimiyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini kaydeden Mulino, “Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı, Panama'ya ait ve öyle kalacak” diye konuştu. Trump daha önce Kanada Başbakanı Justin Trudeau’dan “Vali” diye bahsetmiş ve Kanada’nın, ABD’nin “51’inci eyaleti olmasını” önermişti.