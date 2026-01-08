Trump’a söz söyleyemedi

Partisinin grup toplantısında konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yeni bir bölüşüm kavgası yaşandığını, değerli metaller üzerinden paylaşımlar yapıldığını söyledi. ABD'nin Venezuela'ya yönelik emperyalist saldırısına değinmeyen Erdoğan, iç politikaya yönelik mesajlarında da ana muhalefeti gündem değiştirmeye çalışmakla suçladı.

Ekonomiye ilişkin de mesajlar veren Erdoğan, 2026'nın "reform yılı" olacağını söyledi. Konuşmasına partisinin üye sayısına yönelik son verilere değinerek başlayan Erdoğan, AKP'nin en fazla üye sayısına sahip parti olduğunu belirtti. Partisine yeni katılımların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, bugün partisine katılacak milletvekillerine rozet takacaklarını söyledi. 2025 yılında önemli bölgesel ve küresel gelişmelerin olduğu bir dönemden geçtiklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin her alanda "çok başarılı bir sınav verdiğini" iddia etti. Erdoğan, "İçeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. Yıl boyunca karşılaştığımız onca sınamaya rağmen, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik" dedi.

AYNI MASALLAR

Bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında oldukça yoğun geçen bir seneyi geride bıraktık. Krizin, çatışmanın, savaşın eksik olmadığı 2025 yılında milletin emanetine en güzel şekilde biz sahip çıktık. Yönetmek zorunda kaldığımız hassas sonuçların hiçbirinde Türkiye'nin çıkarlarına zerre halel getirmedik. 5'inci yılına girecek Rusya-Ukrayna savaşından Gazze soykırımına, İran'dan Sudan'a, ABD ve Avrupa ile ilişkilerimizden Türk dünyasına kadar her alanda içeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik. Her zaman Türkiye'nin, Türk milletinin büyüklüğüne, şanına uygun şekilde hareket ettik.

2025 yılında birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ihyasıydı. Bize duyulan güveni boşa çıkarmadık. Teslim ettiğimiz yuvalarımız hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak. Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı Meclisimizin de desteğiyle hayata geçireceğiz.

ASKER SELAMI VERDİ

"Kılıçdaroğlucu olduğum için" dışlandım deyip CHP'den istifa eden ve dün AKP'ye katılan Hasan Ufuk Çakır AKP rozeti takıldıktan sonra oldukça ateşli bir konuşma gerçekleştirdi. Çakır, "İki başkomutan var. Biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri Recep Tayyip Erdoğan" dedi, Erdoğan'a asker selamı verdi.

İsa Mesih Şahin, öncesi şu ifadelere yer vermişti. "Yuvaya dönüş vakti… Kalpleri aynı atanların istikameti de aynıdır. Bizim kalbimiz ülkemiz için atıyor ve 'istikametimiz de her zaman Güçlü Türkiye olacaktır.' Dünyada yaşanan konjonktürel gelişmeler, bölgemizdeki krizler 'iç cephede bir olmayı, güçlü Türkiye için birlikte mücadele etmeyi' gerektiriyor. Bu tarihî sorumluluk bilinciyle; baba ocağımız, gençlik yuvamız Ak Parti’ye dönüyorum. Yeniden yuvamızda olma fırsatını bize sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum."

DEVA Partisi'nden AKP'ye geçen Karatutlu, rozetin takılmasının ardından yaptığı açıklamada "Devir Cumhurbaşkanımızın yanında olmanın devridir" dedi.

‘‘BAŞKOMUTANIM’’ DEDİ

“Kılıçdaroğlucu olduğum için CHP’de dışlandım” diyen Hasan Ufuk Çakır ise Meclis’te ilginç açıklamalar yaptı. Çakır, “Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz; devletinin, bayrağının yanında olur. İngiltere’ye, Almanya’ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP’li ne de bir Türk milliyetçisi tanır” dedi. Çakır rozeti takmasının ardından ise AKP'lilere "dava arkadaşlarım" deyip "İki başkomutan var. Biri Mustafa Kemal Atatürk, diğeri Recep Tayyip Erdoğan" dedi.