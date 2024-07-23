Trump’a suikast girişimini araştırmak için ekip oluşturuldu

ABD Başkan Adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişimiyle ilgili 13 kişiden oluşan bir ekip kuruldu.

ABD Temsilciler Meclisi Mike Johnson, ABD Başkan adayı Donald Trump’a suikast girişimini derinlemesine araştırmak üzere 13 kişiden oluşan ekip kurulduğunu duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın hayatına yönelik bir suikast girişimine izin veren güvenlik hataları şok edicidir. Buna cevaben, Kongre Üyesi Hakeem Jeffries ve ben, konuyu derinlemesine araştırmak üzere 7 Cumhuriyetçi ve 6 Demokrattan oluşan bir Meclis Görev Gücü oluşturduğumuzu ilan ediyoruz. Görev gücü mahkeme celbi yetkisine sahip olacak ve gerçekleri bulmak, hesap verebilirliği sağlamak ve bu tür başarısızlıkların bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için hızla hareket edecektir" dedi.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.