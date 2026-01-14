Trump’a yakın senatörden Ankara ve Şam’a sert mesaj!

ABD’de Trump’a en yakın senatörlerden olan Cumhuriyetçi Lindsey Graham Suriye’de Şam yönetimi ile SDG arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Graham “Suriye hükümeti ve Türkiye akıllıca seçim yapmalı” dedi.

“Suriye ordusu güçlerinin ve Türkiye'nin Kürt müttefiklerimize karşı ileri gittiğine dair güvenilir olduğuna inandığım raporlar alıyorum” diyen Graham sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hareketin Amerika Birleşik Devletleri'nden güçlü bir tepki doğuracağına inanıyorum. Yeni Suriye hükümetine bir şans verilmesini desteklesem de, IŞİD halifeliğini yok etmede ana güç olan ve yıllar boyunca İsrail ile güçlü bir ittifak içinde bulunan Kürt müttefiklerimize yönelik pervasız bir saldırıyı asla hoş görmeyeceğim ve kabul etmeyeceğim. Suriye hükümeti ve Türkiye akıllıca seçim yapmalı."