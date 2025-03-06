Trump’ı eleştiren Yeni Zelanda'nın İngiltere Büyükelçisi görevden alındı

Yeni Zelanda’nın İngiltere Büyükelçisi Phil Goff, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın tarih bilgisine yönelik eleştirileri nedeniyle görevden alındı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Goff’un sözlerini “diplomatik teamüllere aykırı ve hayal kırıklığı yaratan” ifadeler olarak nitelendirdi.

MÜNİH ANLAŞMASI BENZETMESİ KRİZE YOL AÇTI

Londra’daki bir etkinlikte konuşan Goff, Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşına dair söylemlerini 1938’de imzalanan Münih Anlaşması’na benzetti. Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler’in Çekoslovakya’nın bir bölümünü ilhak etmesine yol açan bu anlaşma, İkinci Dünya Savaşı’nın önünü açan bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Büyükelçinin açıklamaları, Trump’ın geçtiğimiz hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Oval Ofis’te yaşadığı gerilim sonrası Kiev’e askeri yardımı durdurma kararı almasının hemen ardından geldi.

"BÜYÜKELÇİ HÜKÜMET POLİTİKALARINI YANSITMALI"

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, büyükelçilerin kişisel görüş bildiremeyeceğini vurguladı. Yerel basına konuşan Peters, “Bir ülkenin resmi temsilcisi olarak hükümetin politikalarını temsil edersiniz, kendi görüşlerinizi değil” dedi.

Peters ayrıca, hangi ülke söz konusu olursa olsun aynı kararı alacağını belirtti. Ancak dikkat çeken nokta, Başbakan Christopher Luxon’a danışmadan bu kararı almasıydı.

Gelen eleştiriler üzerine Peters, sorulara sert bir yanıt verdi: “Başbakanın kim olduğunu biliyorum, çünkü onu ben başbakan yaptım.”