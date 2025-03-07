Trump’ın bakanı canlı yayına alnında ‘haç’ işaretiyle çıktı

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın aslında ABD ile Rusya arasında bir vekalet savaşı olduğunu söyledi. Alnına çizdiği 'haç' işaretiyle canlı yayında konuşan Rubio, "Açıkçası, bu nükleer güçler arasında bir vekalet savaşı. Bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Ancak hiç kimsenin bunu sona erdirmek için herhangi bir fikri ya da planı yok" dedi.

Rubio, Ukrayna ve müttefiklerinin bir stratejisi olmadığını, sadece "Ukrayna'ya ihtiyaç duydukları kadarını, gerektiği sürece vermeye devam edelim" prensibinin takip edildiğini belirtirken, Trump'ın en başından beri bunu "uzun süreli çıkmaza girmiş bir çatışma" olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.

Zelenski'nin pozisyonunu yeniden gözden geçirmesinden "memnuniyet duyduğunu" da söyleyen Rubio, sözlerine şöyle devam etti: "Bunun sona erdirmek için bir yol bulmamız gereken bir çatışma olduğuna gerçekten inanıyorum. Bunun için her iki tarafın da taviz vermesi gerekecek ama her iki tarafı da masaya oturtmalıyız. Ukraynalılar orada olmalı - tabii ki burası onların ülkesi - ve Ruslar da o masada olmalı. Ve bunu sadece Başkan Trump mümkün kılabilir." Çeşitli Batı Hıristiyan kiliselerinde Büyük Perhiz'in ilk günü olan Kül Çarşambası, bu yıl 5 Mart'a denk geldiği için Rubio'nun bu işareti alnına çizdiği belirtildi.