Trump’ın BM’si kuruldu

ABD’nin başını çektiği yeni bir emperyalist küresel sistem kurmak için kolları sıvayan Donald Trump, kişisel şovuna dönüştürdüğü Davos zirvesinde “Barış Kurulu” girişimi için imza töreni düzenledi. Emperyalist adımlarına meşruluk sağlamak isteyen Trump’ın Birleşmiş Milletler’e alternatif olarak sunduğu Kurul, üyelere de “1 milyar dolar karşılığında uluslararası meseleleri çözme” yetkisi sunuyor.

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 56’ncı Dünya Ekonomi Forumu’nda (WEF) “Gazze Barış Kurulu” için imzalar atıldı. Trump’ın süresiz olarak başkanlık edeceği kurula davet edilen 60’a yakın ülkeden 35’inin kabul ettiği belirtilirken imza törenine yaklaşık 20 ülke katıldı.

ARKASINA DİZİLDİLER

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barış Kurulu anlaşmasını imzaladı. Anlaşmaya imza atan ülkeler arasında ABD'nin Ortadoğu'daki Arap müttefikleri, Ermenistan ve Azerbaycan ile Fas, Pakistan, Endonezya, Kosova, Özbekistan, Kazakistan, Paraguay, Vietnam ve tartışmalı bir şekilde Belarus da yer aldı. Törene Avrupa Birliği’nden (AB) yalnızca Macaristan katıldı. Kurulda yer alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da imza törenine katılmadı.

Davet edilen Çin, henüz daveti kabul edip etmediklerini açıklamazken Rusya ise davetin hala değerlendirildiğini açıkladı.

AVRUPALILAR ÇEKİNCELİ

Trump’ın “neredeyse herkesin katılmak istediğini” iddia ettiği Barış Kurulu, Birleşmiş Milletler’e (BM) rakip olabileceği endişesiyle İngiltere, Fransa, Almanya, Norveç ve İtalya dâhil pek çok Avrupa ülkesinde endişeyle karşılandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron teklifi kesin bir şekilde reddederken yapılan açıklamada kurulun tüzüğünün “Gazze’nin çerçevesini aştığını” ve BM’yi zayıflatması konusunda “ciddi sorular ortaya çıkardığını” söyledi. Almanya ise Trump’ın davetini geri çevirmezken, Brüksel’de kurulun görüşüleceği AB zirvesini gerekçe gösterdi. İtalya Başbakan Giorgia Meloni ise kurulun tüzüğüyle kendi anayasaları arasındaki uyumsuzluk nedeniyle “daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu” söyledi.

‘BM İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK’

Trump, imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada arkasına dizilen ülke temsilcileri için “Burada herkes iyi iş çıkardı. Hep iki üç kişi çıkardı sevmediğim ama bunların hepsini seviyorum” ifadelerini kullandı. Trump, “Gazze’deki savaşı durduruyoruz. Bugün dünya benim sayemde daha barışçıl” iddiasında bulundu. Trump, gerilimin sürdüğü Suriye’de cihatçı HTŞ yönetiminin lideri Muhammed Colani için de övgüler dizerek “Muazzam iş çıkarıyor” dedi.

Trump, “Barış Kurulu’nun” ilk etapta Gazze’deki ateşkesi kalıcı hale getirmeye odaklanacağını, ancak zamanla daha geniş bir küresel rol üstlenebileceğini söyledi. Trump, kurulun “BM ile birlikte çalışacağını” vurgulasa da “Tam olarak şekillendiğinde istediğimiz her şeyi yapabiliriz,” sözleri, kurulun hedeflerinin Ortadoğu’nun çok ötesine uzanabileceğine işaret ediyor.

∗∗∗

BARIŞ KURULU NEDİR?

Beyaz Saray tarafından 16 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamaya göre liderler seviyesinde temsiliyetin olduğu Barış Kurulu'nun altında üst düzey diplomat, yönetici ve bürokratlar ve sermaye temsilcilerinden oluşan “Yürütme Kurulu” ve “Gazze Yürütme Kurulu” adlı iki farklı yapı olacak. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Barış Kurulu’nun “vizyonunu oluşturmakla” sorumlu Yürütme Kurulu'nda görev alacak isimlerden. Dışişleri Bakanı Fidan’ın yer aldığı “Gazze Yürütme Kurulu” ise Gazze’de kurulacak geçici teknokrat yönetimi destekleyecek.

TRUMP’IN BM’Sİ

Basına sızdırılan ve Gazze’ye dair hiçbir ifadenin kullanılmadığı kurul tüzüğünde Trump’ın bu yapıyı BM’ye alternatif bir kuruma dönüştürme hedefi taşıdığına dair imalar yatıyor. Tüzük taslağında, “Kalıcı barış; pragmatik bir muhakeme, sağduyulu çözümler ve sık sık başarısız olmuş yaklaşım ile kurumlardan ayrılma cesareti gerektiriyor” ifadesi yer alıyor. Metinde ayrıca “daha çevik ve etkili bir uluslararası barış inşa kurumuna ihtiyaç duyulduğu” savunuluyor.

∗∗∗

GÜÇLÜNÜN KURALLARI KOYDUĞU DÜNYA İNŞASI

Dumlupınar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Barış Adıbelli, Trump’ın adımlarını BirGün’e değerlendirdi. Adıbelli’ye göre uluslararası hukuk çökerken Trump, dünyayı kontrolsüz güç yarışına sürükleyen bir sistem kurma arayışında: “1945 sonrası ABD öncülüğünde kurulan uluslararası sistem ve bu sistemin temel taşı olan Birleşmiş Milletler, artık meşruiyetini kaybetti. Bu çöküşü İsrail’de yaşananlarda ve geçmişte Bosna krizinde açıkça gördük. Sistemin en önemli zemini olan uluslararası hukuk, devletlerin her adımda gözetmesi gereken bir normlar dünyası olmaktan çıkıyor. Oysa devletler, attıkları adımların meşruiyetini hâlâ bu hukuktan almak zorunda; çünkü uluslararası hukuk, devletlerin ve örgütlerin birbirleriyle ilişkisini düzenleyen tek yasal çerçevedir.

KONTROLSÜZ GÜÇ YARIŞI

Bu kuralların çiğnenmesi, dünyayı “güçlünün haklı olduğu” bir orman kanununa geri götürüyor. Trump’ın Venezuela ve Grönland örneklerindeki tavrı bunun kanıtı. Müdahale yetkisini sadece ordusunun gücüne dayandırıyor ve askeri güçle gözdağı veriyor. Eğer güç odaklı bu söylem dünyaya hâkim olursa; Rusya, Çin ve Hindistan gibi büyüyen güçler de benzer yollara sapar. Bu kontrolsüz güç yarışı da sonunda Üçüncü Dünya Savaşı’nı tetikler. Oysa Soğuk Savaş döneminin nükleer güçleri bile uluslararası hukuka bağlı kalmaya özen göstermişti.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Bugünkü kuralsızlık büyük oranda Trump’ın kişisel tavrından kaynaklanıyor. Trump aslında Grönland’da bir üs kurmak istiyor; yani tabiri caizse ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyor. Ancak Grönland’ı satın alması, ABD iç hukuku ve Kongre yapısı gereği mümkün değil. Amerika’da denge ve denetleme sistemi hâlâ çok kuvvetli. Demokratlar kasım ayındaki ara seçimleri bekliyor ve Trump’ı azletmeyi planlıyorlar. Trump ise bu siyasi baskı nedeniyle daha hızlı ve fevri adımlar atmaya çalışıyor.

Barış Adıbelli

YENİ DÜZENİN SANCILARI

Asıl mesele şu: Batı’da yeni bir dünya düzeni doğuyor ve şu an bu sürecin sancıları yaşanıyor. Çin, “Küresel Yönetişim” vizyonuyla; büyük-küçük her devletin eşit temsil edildiği, Güvenlik Konseyi ayrıcalıklarının sorgulandığı güçlü bir BM yapısını savunuyor. Çin, ABD’nin kuralsızlığına karşı uluslararası hukuku siper ederek daha savunmacı bir pozisyona geçti. Ancak ekonomik bağımlılıklar nedeniyle tepkileri şimdilik sınırlı kalıyor. Önümüzdeki süreçte Trump’ın nisan ayındaki Pekin ziyareti ve kasım ara seçimleri, bu yeni düzenin rotasını belirleyecek temel taşlar olacak.”