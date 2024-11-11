Trump’ın danışmanı: Kırım gitti, Zelenski barışa odaklanmalı

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ABD'de Başkan seçilen Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Bryan Lanza, yeni yönetimin Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almak yerine barışı sağlamaya odaklanacağını söyledi. Trump’ın 2016 başkanlık kampanyasından bu yana siyasi danışmanı olan Lanza, BBC’ye verdiği demeçte Trump yönetiminin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’den “barış için gerçekçi bir vizyon” talep edeceğini söyledi.

“Eğer Zelenski masaya gelir ve ‘Ancak Kırım'a sahip olursak barış yapabiliriz’ derse, bize ciddi olmadığını göstermiş olur” diyen Lanza, “Kırım gitti” diye ekledi. Lanza ayrıca Joe Biden-Kamala Harris yönetiminin ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği desteği de eleştirdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Moskova ve Washington'un Ukrayna konusunda “kapalı kanallar” aracılığıyla sinyal alışverişinde bulunduğunu söyledi. Interfax ajansına konuşan Ryabkov, Rusya'nın, "Kiev'deki rejime daha fazla yardım alanında değil, anlaşmada nasıl ilerleneceğine dair fikirler olması" koşuluyla, Trump'ın Ukrayna'ya yönelik önerilerini dinlemeye hazır olduğunu söyledi.