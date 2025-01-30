Trump’ın darbesi bu kez yardımlara

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ABD’de Oval Ofis’i devralan Başkan Donald Trump’ın hükümet harcamalarını kısma yönündeki adımları, ülke içinde tartışmalara yol açarken dünya çapındaki yardım programlarını da olumsuz etkiliyor.

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi, önceki gün ABD’de tüm federal hibe ve kredileri geçici olarak durdurulduğunu bildiren bir muhtıra yayımladı. Karara göre, sosyal güvenlik ve Medicare yardımları gibi bireylere doğrudan sağlanan destekler kapsam dışı bırakılırken hükümet dışı örgütlere, çevre politikalarına ve dış yardımlara yönelik fonlar da dâhil olmak üzere birçok alandaki federal destek askıya alınacak.

Bu adımın, kurum programlarını gözden geçirmek ve fonların Trump’ın önceliklerine uygun şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla atıldığı belirtildi.

‘ANAYASA’YA AYKIRI’

Hükümete büyük ölçüde bağlı olan topluluklar için risk oluşturduğu ifade edilen karar, anında endişe ve tepkiye yol açtı. ABD Kongresi’ndeki Demokratlar, Donald Trump yönetiminin tüm federal hibe ve kredileri geçici olarak durdurma kararına tepki gösterdi. Senato azınlık lideri Chuck Schumer, Trump’ın herhangi bir uyarıda bulunmadan bu kararı almasının ülkeyi “kaosa” sürüklediğini belirterek, “Bu karar kanunsuz, tehlikeli, yıkıcı, zalimce, yasa dışı, Anayasa’ya aykırı” dedi.

Başkent Washington DC’den federal yargıç Loren AliKhan ise federal hibe ve kredileri askıya alınması emri hakkında geçici durdurma kararı verdi. AliKhan, bu muhtıranın geri dönüşü olmayan zararlara yol açabileceği uyarısı yaptı. 23 Ocak’ta da ABD’nin Seattle eyaletinde Bölge Yargıcı John Coughenour, Trump’ın doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesini engelleyen kararnamesini “Anayasa’ya aykırı” olduğu gerekçesiyle geçici olarak durdurmuştu. Trump hükümeti ayrıca, 6 Şubat’a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara yedi aylık maaş tutarında tazminat teklif etti.

Öte yandan Trump’ın 21 Ocak’ta göreve geldiği ilk gün tüm yabancı yardımları 90 gün süreyle askıya alma kararının ardından dünya çapında ABD’ye bağımlı yardım kuruluşları arasında “kırmızı alarma” yol açtı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, acil gıda programları ile İsrail ve Mısır’a yapılan askeri yardımlar hariç neredeyse tüm ABD dış yardımları için yeni fonların dondurulması talimatı verdi.

Beyaz Saray dün yaptığı açıklamada, ABD’nin dış yardımlarının dondurulmasına gerekçe olarak “Gazze Şeridi’nde prezervatif dağıtımına” yönelik 50 milyon dolarlık bir programı gösterdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, konuya ilişkin herhangi bir kanıt sunmazken “Bu, vergi mükelleflerinin parasının insafsızca harcanmasıdır” dedi.

YARDIMLARA DARBE

Rubio’nun hayati yardımların etkilenmeyeceği yönündeki güvence vermesine rağmen, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, bütçe kesintilerinin kaçınılmaz olduğunu ve bazı operasyonların durdurulacağını açıkladı.

Kararın ardından BM ajansları ve uluslararası yardım kuruluşları, küresel yardım operasyonlarını kısıtlamaya başladı. Trump yönetimi, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nda (USAID) yaklaşık 60 üst düzey kariyer yetkilisini idari izne gönderdi. Reuters’a konuşan kaynaklar bu hamlenin, ABD dış yardım politikalarında yapılan büyük değişikliklere karşı direnişi bastırmak amacıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

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İLK DAVET NETANYAHU’YA GELDİ

Trump’ın 20 Ocak’ta görevi devralmasının ardından ikinci döneminde Beyaz Saray’a davet ettiği ilk lider, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu oldu. İsrail basınında yer alan haberlere göre 4 Şubat’taki görüşmede İsrail ve komşu ülkeler için barışa giden yolların yanı sıra ortak düşmanlarla mücadele stratejilerinin de ele alınacağı vurgulandı.