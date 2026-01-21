Trump’ın Davos’ta yapacağı konuşma bekleniyor, Avrupalılar endişeli

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen, bu yıl “Diyalog Ruhu” temasıyla gerçekleştirilen 56. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) üçüncü gününde devam ederken, zirvenin ana gündem maddesi ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ekonomisi ve küresel güvenlik mimarisine yönelik açıklamaları oldu.

Trump, Davos’a gitmeden önce Washington’da yaptığı açıklamada, Danimarka’ya bağlı Grönland Adası’nın stratejik nedenlerle ABD kontrolüne geçmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

GRÖNLAND VE GÜMRÜK VERGİLERİ TEHDİDİ

Trump, Danimarka’nın bu talebe karşı çıkması halinde, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine 1 Şubat’tan itibaren cezai gümrük vergileri uygulanacağını söyledi. NATO müttefikleriyle “herkesi mutlu edecek” bir çözüm bulunacağına inandığını belirten Trump’ın, “Grönland için ne kadar ileri gidebilirsiniz?” sorusuna verdiği “Görürsünüz” yanıtı, Avrupa başkentlerinde egemenlik endişelerini artırdı.

Avrupalı liderler, Grönland ve gümrük vergileri başlıklarındaki anlaşmazlıkların Trump’la doğrudan temas yoluyla çözülmesini umut ediyor.

“BİZ OLMAZSAK NATO GÜÇLÜ OLMAZ”

Trump, Davos öncesinde yaptığı değerlendirmelerde, müttefikleri savunma harcamalarını artırmaya zorlayarak NATO’yu kendisinin güçlendirdiğini savundu. NATO’nun ABD’nin askeri gücü ölçüsünde güçlü olduğunu ileri süren Trump,

“Eğer biz NATO’nun yanında olmazsak, NATO çok güçlü olmaz” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’DAN TEMKİNLİ TEPKİ

WEF’te dün gerçekleşen oturumlarda, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump’ın Grönland’ın ilhakına yönelik taleplerini ve Avrupa’ya dönük ek gümrük vergisi tehditlerini eleştirdi.

Ancak iki liderin de, ekonomik bir gerilimin eşiğinde olunduğu bu dönemde transatlantik ilişkileri tamamen koparmamak adına temkinli bir dil kullandığı ve açıklamalarda “stratejik özerklik” vurgusunu öne çıkardığı dikkat çekti.

GAZZE SONRASI PLAN VE “BARIŞ KURULU”

Trump’ın Davos gündemindeki bir diğer başlık ise, Gazze’deki İsrail saldırılarının ardından düzeni sağlamak amacıyla kurmayı planladığı “Barış Kurulu” oldu. Birçok ülkenin davet edildiği bu oluşum, Davos kulislerinde Birleşmiş Milletler’e alternatif bir yapı olarak yorumlanıyor.

GÖZLER TRUMP’IN DAVOS KONUŞMASINDA

Trump’ın bugün TSİ 16.30’da Davos’ta yapacağı konuşmada, Avrupa’ya yönelik ekonomik tehditlerini sürdürüp sürdürmeyeceği, küresel piyasalar ve diplomasi çevreleri tarafından yakından izlenecek.

Öte yandan Trump, Davos tarihinde bir ilke imza atarak, zirveye bugüne kadarki en geniş kapsamlı ABD delegasyonuyla katıldı. ABD heyetinin çalışma alanı olarak bir kiliseden dönüştürülen “ABD Evi”ni kullanması, Davos’ta Trump’ın “Önce Amerika” politikasını küresel sahnede yeniden vurgulama hamlesi olarak değerlendiriliyor.