Trump’ın doktorundan boynundaki kızarıklığa dair açıklama

ABD Başkanı Donald Trump’ın boynunun sağ tarafındaki kızarıklıkla ilgili kamuoyunda tartışmalar sürerken, doktoru yaptığı yazılı açıklamada bunun kullandığı bir cilt kreminden kaynaklandığını belirtti.

CNN’in aktardığına göre, Trump’ın doktoru Sean Barbabella, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Başkan Trump boynunun sağ tarafında çok yaygın kullanılan bir kremi, önleyici bir cilt tedavisi olarak kullanıyor. Başkan, tedaviyi bir haftadır uyguluyor ve kızarıklığın birkaç hafta sürmesi bekleniyor.”

Barbabella, Trump’ın bu tedaviye neden ihtiyaç duyduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı. Beyaz Saray da konuya dair yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

Kızarıklık, günün erken saatlerinde düzenlenen Onur Madalyası töreni sırasında Trump’ın boynunda, gömlek yakasının üzerinden başlayıp kulağının altına kadar uzanan bir iz şeklinde görüntülenmişti.

79 yaşında yemin ederek göreve başlayan en yaşlı başkan olan Trump, daha önce de ellerinin arka kısmında zaman zaman görülen morluklarla gündeme gelmişti. Trump, bu morlukları sık tokalaşmasına ve tavsiye edilenden yüksek dozda günlük aspirin kullanımına bağlamıştı.