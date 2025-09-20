Trump’ın Erdoğan’ı görmek için neden sabırsızlandığı anlaşıldı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile milyarlarca dolarlık satın alım anlaşmaları yapmak için gelecek hafta Washington’da buluşacak.

Beyaz Saray’daki zirve, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun ardından 25 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Trump ile Erdoğan’ın yapacağı görüşmenin ana başlıkları netleşmeye başladı.

Görüşme sonrası, Türkiye’nin ABD'den 250 adet Boeing yolcu uçağı alımı ve ek F-16 tedariki üzerine anlaşmaya varıldığının duyurulması bekleniyor. F-35 programındaki çıkmaz da zirvede ele alınacak bir başka başlık olacak.

ŞİRKETLER HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI BİLE

Bloomberg’in aktardığına göre, Boeing ve Lockheed Martin şirketleri, zirve sonrasında Türkiye’den 250’ye yakın ticari uçak ve ek F-16 siparişi alma konusunda hazırlıklarını tamamladı. Bu anlaşmaların, uzun süredir krize yol açan F-35 meselesinin çözümüyle birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada büyük çaplı Boeing uçak alımları, F-16 anlaşması ve F-35 müzakerelerinin görüşmede ele alınacağını belirtti.

“Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25’inde onu görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullanan Trump, “Birçok ticaret anlaşması ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz” diye ekledi.

ÖZGÜR ÖZEL BAHSETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü Trump'ın oğluyla Erdoğan'ın görüştüğünü duyurmuştu.

Özel, Erdoğan'ın Trump'tan randevu almak için 300 adet Boeing uçağı almanın sözünü verebileceğini söylediğini dile getirmişti.

Erdoğan ise buna karşılık söz konusu görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada uçak alımlarından bahsetmeden “Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına inanıyorum” demişti.