Trump’ın “Görüşme iyi geçerse hemen kaldırabiliriz” dediği CAATSA yaptırımları nedir?

ABD Başkanı Donald Trump, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray’daki görüşmesinin basına açık kısmında “Görüşme iyi geçerse CAATSA yaptırımlarını her an kaldırabiliriz” dedi. Peki CAATSA yaptırımları, yani "ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası" nedir ve hangi durumlarda uygulanır?

CAATSA, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası’nın İngilizce kısaltması. Yasa 2 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. CAATSA, ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit olarak gördüğü İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye karşı yaptırımlar ön görüyor. Peki Türkiye nasıl bu yaptırım listesine girdi?

Yasanın 231. maddesi, “Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleri ile ya da bunlar adına çalışan kişi ve kurumlar ile önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını”nı içeriyır. Türkiye’ye de yaptırım uygulanmasına gerekçesi bu maddeden kaynaklanıyor.

TÜRKİYE LİSTEYE 2020'DE GİRDİ

ABD Aralık 2020'de, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye CAATSA kapsamında yaptırım uygulamaya başladı. ABD Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nı (SSB) yaptırım listesine eklemişti. Böylece SSB'nin ABD'den ekipman ve teknoloji ihracat lisansı alması ve uluslararası finans kuruluşlarının kredilerinden faydalanaması engellendi. Yaptırım kapsamına alan kişi ve kurumlara ABD'ye giriş yasağı getirildi, ABD'den gayrimenkul edinmeleri ve döviz üzerinden işlem yapmaları da yasaklandı.

CAATSA yaptırımları kapsamında Türkiye'den yaptırım uygulanan kişi ve kurumlar ise şöyle: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB),SSB Başkanı İsmail Demir,SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit,Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat GençoğluSSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz.