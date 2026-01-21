Trump’ın Grönland tehdidine Belçika’nın anti-komünist başbakanından Gramsci’nin sözleriyle yanıt

Belçika’da sağcı Yeni Flaman İttifakı lideri ve Başbakan Bart De Wever, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik tehditlerine İtalyan Marksist Antonio Gramsci’nin sözleriyle yanıt verdi.

De Wever, dün (20 Ocak Salı) İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuştu.

De Wever, konuşmasında Trump’ın Grönland’a yönelik tehditlerine tepki gösterdi

De Wever, Trump ile yapacağı görüşmede ona bizzat “kırmızı çizgiyi geçtiğini” söyleyeceğini ifade etti.

“Şimdiye kadar Beyaz Saray’daki yeni başkanı yatıştırmaya çalıştık” diyen De Wever, “Ama artık pek çok kırmızı çizgi aşılıyor. Mutlu bir vasal olmak başka bir şeydir. Mutsuz bir köle olmak ise bambaşka” ifadesini kullandı.

De Wever, Danimarka'nın ABD'den en çok askeri ekipman alan ülkelerden biri olduğunu ve Afganistan'da destek sağladığını anımsatarak, "Danimarkalılara bu şekilde muamele edildiğinde ve NATO ülkeleri tehdit edildiğinde, insan tatlı dille konuşmanın ve yatıştırma politikasının ters etki yarattığına inanmaya başlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"YA BİRLİKTE DURURUZ YA DA BÖLÜNÜRÜZ"

ABD'yi "çok aç bir tırtıla" benzeten De Wever, "Ne verirseniz verin, karşılığında sadece daha fazla jeopolitik iştah ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Avrupa'nın nihai olarak nasıl bir tepki vereceğini bilmediğini ve Belçika'nın mütevazı bir ülke olduğunu söyleyen De Wever, yaptığı görüşmelerden edindiği izlenime ilişkin olarak, "Avrupalı meslektaşlarımla artık yeter noktasına ulaştık" ifadesini kullandı.

De Wever, AB liderlerine de seslenerek “Ya birlikte dururuz ya da bölünürüz. Bölünürsek bir dönemin sonu gelir; seksen yıllık Atlantikçilik gerçekten de sona yaklaşır” dedi.

Koyu bir anti-komünist olarak bilinen De Wever, 20. yüzyılda yaşayan İtalyan Marksist filozof Antonio Gramsci’nin “Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğmakta zorlanıyor. Şimdi canavarların zamanıdır” sözünü hatırlatarak, “Canavar olmak isteyip istemediğine Trump karar verecek” ifadesini kullandı.