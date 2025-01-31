Trump’ın Guantanamo planı

Dış Haberler

ABD’de Başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, göçmen karşıtı adımlarına hız verdi. Trump, Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıklarına, kurulduğu 2002’den bu yana tartışmaların odağındaki Küba’nın Guantanamo Körfezi’nde bulunan ABD askeri üssünde 30 bin kişilik "göçmen tutukevi" kurulması talimatı verdi.

Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği törende, göçmenlerin ülkeye girişlerini engellemek amacıyla hazırlanan “Laken Riley Yasası’nı” imzalayarak yasalaştırdı. Yasa, sınır muhafızlarına, çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkânı veriyor.

İmza töreninde Trump, ABD’ye farklı ülkelerden çok sayıda “suçlunun” geldiğini ve bu kişilerin Joe Biden döneminde “rahatça ülkeye girebildiklerini” savundu. Trump, bu adımla Guantanamo’daki tesislerdeki kapasitenin iki katına çıkarılmış olacağını ve “en kötü suçluların bile buradan kaçamayacağını” söyledi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise Trump’ın Guantanamo planını “barbarca” olarak nitelendirdi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise göçmenlerin zincirlenerek sınır dışı edilmelerini “Nazi Almanya’sının toplama kamplarına” benzetti. Bazıları El Kaide üyesi olan yüzlerce tutuklunun tutulduğu bu merkez, son derece ağır koşullar ve işkenceler nedeniyle yoğun tartışmalara yol açmıştı.