Trump’ın ilgisini kaybeden Machado: “Ödülümü ona vermeye hazırım”

Venezuelalı siyasetçi María Corina Machado, Nobel Barış Ödülü’nün ABD Başkanı Donald Trump’a vermek istediğini söyledi.

Machado, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından ilk kez röportaj verdi.

Fox News’ten Sean Hannity’ye konuşan Machado, röportajda ABD Başkanı Donald Trump’ı dakikalarca övdü.

Machado, “Bu ödül Venezuela halkının ödülü olduğu için, elbette ona vermek ve onunla paylaşmak istiyoruz” dedi.

ABD'nin askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoyduğu 3 Ocak günün "adaletin, tiranlığı yendiği gün" olarak tarihe geçeceğini savunan Machado, "Bu bir dönüm noktası, sadece Venezuela halkı ve geleceğimiz için değil, bence insanlık, özgürlük ve insan onuru için de büyük bir adım" dedi.

Muhalefetin, Venezuela'yı ABD'nin ana müttefiki ve kıtanın enerji merkezi haline getirerek yabancı yatırımları koruyacağını belirten Machado, ülkeden ayrılan milyonlarca Venezuelalıyı da geri getireceğini ifade etti.

"VENEZUELA'YI ABD'NİN ANA MÜTTEFİKİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Machado, "Bu sosyalist rejimin, bu suçlu rejimin halkımıza getirdiği tüm yıkımı geride bırakacağız ve Venezuela'yı Latin Amerika'da ABD'nin ana müttefiki haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

Machado, bu nedenle en kısa sürede Venezuela'ya dönmeyi planladığını kaydetti.

Machado, adil seçimlerin yapılması halinde muhalefetin, oyların yüzde çoğunluğunu elde edeceğini iddia ederek, "(Venezuela Geçici Devlet Başkanı) Delcy Rodriguez, işkence, zulüm, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığının başlıca mimarlarından biridir. Rusya, Çin ve İran'ın başlıca müttefikidir, yabancı yatırımcıların kesinlikle güvenmeyeceği biridir" ifadelerini kullandı.

TRUMP MACHADO’YA SICAK BAKMIYOR

Beyaz Saray'a yakın iki yetkili, Machado'nun Nobel ödülünü kabul etmesinin, Trump'ın desteğini engellediğini söylemişti.

ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesinde yer alan iddiaya göre ödülün Trump tarafından uzun süredir arzulanan bir prestij niteliği taşıdığını söyleyen yetkililer, Machado'nun ödülü kabul etmesinin "ciddi bir hata" olarak değerlendirildiğini aktarmıştı.

Yetkililerden biri, "Eğer Machado ödülü Trump yüzünden kabul etmeyeceğini söyleseydi, bugün Venezuela'nın başkanı olurdu" değerlendirmesinde bulunmuştu.

TRUMP, MACHADO HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Machado'nun bir şekilde görev alıp almayacağı ile ilgili bir soruya "Onun lider olması zor olurdu bence. Ülke içinde destek ve saygı görmüyor. Kendisi çok iyi bir kadın ama ülkesinde saygı görmüyor" şeklinde yanıt vermişti.

NOBEL ÖDÜLÜ'NÜ TRUMP'A İTHAF ETMİŞTİ

Venezuelalı muhalif lider Machado, 3 Ocak'ta ABD'nin ülkesine askeri müdahalesini savunarak takipçilerine, "Uyanık ve örgütlü kalalım, yakında duyuracağımız şeyleri uygulamaya hazır olun" çağrısı yapmıştı.

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için mücadelesinden dolayı muhalefet lideri Machado'ya verilmişti.

Machado, Ekim 2025'te ödülü Trump'a ithaf etmişti.