Trump’ın İran’a karşı “aşamalı savaş’’ planı

Dış Haberler

ABD Başkanı Trump'ın İran üzerinde baskıyı artırmak için sınırlı bir harekat için vur emri verebileceği iddia edildi. İran ise BM'ye, saldırı halinde bölgedeki tüm ABD varlıklarının "meşru hedef" olacağını bildirdi. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Trump, nükleer anlaşmayla ilgili taleplerinin kabul edilmesini sağlamak için önümüzdeki günlerde Amerikan ordusuna İran'a "kapsamı sınırlı bir saldırı" emrini verebilir. Haberde, bunun Tahran'ı nükleer anlaşmaya zorlamak için tasarlanmış aşamalı bir saldırı planı kapsamında gerçekleşebileceği, ABD yönetiminin bu yolla İran'a şartlarını kabul ettirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Bazı askeri tesis ve hükümet kurumlarının hedef alınacağı bu "sınırlı saldırın" sonuç verirse Amerikan ordusunun aşamalı olarak rejimin tesislerine saldırılarını yoğunlaştırarak kapsamını genişleteceği ve bunun İran rejiminin devrilmesine yol açabilecek boyuta ulaşabileceği belirtiliyor.

10-15 GÜN SÜRE VERDİ

Trump ise İran ile müzakerelerde sonuç alınması için 10 ila 15 günlük bir sürenin yeterli olacağını söyledi. Trump, "İran'a ültimatom" başlıklarıyla duyurulan açıklamasında, bunun Tahran rejimine tanınabilecek "maksimum süre" olduğunu ifade ederken "Ya bir anlaşma sağlayacağız ya da onlar için talihsiz bir durum olacak" dedi.

Tahran ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise ABD'nin bir saldırı düzenlemesi halinde "ABD'nin bölgedeki tüm varlıklarının meşru hedef olacağını" bildirdi. Mektupta, Amerikan ordusunun saldırması halinde "ABD'nin bölgedeki tüm üsleri, tesisleri ve varlıklarının meşru hedefler olacağı" kaydediliyor.

Bu arada bölgede askeri hareketlilik artıyor. Trump'ın, USS Abraham Lincoln'da sonra gönderdiği ikinci uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Akdeniz'de olduğu bildirildi.