Trump’ın katıldığı yemekte panik: Silah sesi sonrası apar topar çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde bağrışma ve silah seslerinin duyulması sonrası güvenlik nedeniyle korumaları tarafından salondan uzaklaştırıldı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası Hilton Otel'de düzenlenen etkinlik alanından apar topar dışarı çıkarıldı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken Trump’ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görüldü.

Güvenlik bariyerlerini yıkarak Trump'ın oturduğu masaya ulaşan güvenlik birimleri, ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ı hızla aralarına alarak salondan uzaklaştırdı.

Salondaki bazı davetlilerin olay sırasında çığlık attığı, bazılarının ise USA (ABD) diye tezahürat yaptığı duyuldu.

SALDIRGAN YAKALANDI

Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırganın yakalandığını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin başkentindeki yemekte yaşanan silahlı saldırıyla ilgili detayları aktardı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından gizli servis görevlileri tarafından eşi Melaina ile salondan çıkarılan Trump, dakikalar sonra yaptığı paylaşımda, saldırganın yakalandığını bildirdi.

Trump, "Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Silahlı saldırgan yakalandı." ifadelerini kullandı.

Salondaki programın devam etmesini önerdiğini belirten Trump, "Ancak bu konuda tamamen kolluk kuvvetlerinin yönlendirmesine uyacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bu kararın ne olursa olsun akşamın "planlanandan çok daha farklı geçeceğini ve bu geceyi yeniden düzenlemek zorunda kalacaklarını" kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde canlı ele geçirilen silahlı saldırganın otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüldü.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'nın Beyaz Saray'da bir açıklama yapmaya hazırlandığı bilgisini paylaştı.