Trump’ın kriz rotası

Umut Can FIRTINA

ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan’ın imzaladığı “barış anlaşmasının” yankıları sürüyor. Tahran, anlaşma kapsamında Kafkasların kapılarını Amerikan güçlerine açan Zengezur Koridoru’nun ABD’ye devredilme planını engelleyeceğini açıklarken Moskova “bölge dışı aktörlere” karşı uyardı.

‘MEZAR OLACAK’

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, “Tahran’ın bu girişimi stratejik müttefiki Rusya olsun ya da olmasın engelleyeceğini” kaydetti. Projenin bölgesel güvenliği tehlikeye atacağını ve jeopolitik haritayı değiştireceğini belirten Velayeti “Trump, Kafkasya’yı 99 yıllığına kiralayabileceği bir gayrimenkul parçası sanıyor” dedi.

Planı Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü baltalamayı amaçlayan bir “siyasi ihanet” olarak nitelendiren Velayeti “Bu geçit Trump’ın paralı askerleri için bir geçit olmayacak, onların mezarlığı olacak” dedi. Velayeti, bunun NATO’nun İran ve Rusya arasında “bir engerek yılanı gibi” konumlanmasının önünü açacağını savundu.

MOSKOVA TEMKİNLİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı da “Güney Kafkasya’da kalıcı barışın doğrudan komşularının işbirliğiyle sağlanabileceğini” belirterek Tahran’a benzer şekilde “dış müdahalelere” karşı uyardı.

Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin “9 Kasım 2020’de edilen üçlü bildirinin ardından, Rusya’nın doğrudan katkısı ve merkezi rolüyle başladığını” dile getirdi. Zaharova, Güney Kafkasya’daki sorunların çözümü için en uygun seçeneğin, “bölge ülkeleri tarafından bulunup uygulanacak çözümler ile doğrudan komşular olan Rusya, İran ve Türkiye’nin desteğiyle gerçekleştirilmesi” olduğunu vurguladı. Zaharova “ABD’nin bölgedeki ulaşım hatlarının açılmasına dair açıklamalarını ayrıca inceleyeceklerini” dile getirdi.

ANKARA ‘MEMNUN’

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında da “Kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda Washington’da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyulduğu” bildirildi. Açıklamada “Güney Kafkasya’nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalandığı” ve “Türkiye’nin buna katkı sunmaya devam edeceği” aktarıldı.

∗∗∗

PAŞİNYAN: TOPRAK TAKASI YAPABİLİRİZ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, imzalanan barış anlaşmasının ardından Azerbaycan’la toprak takası yapabileceklerini söyledi. İki ülkenin günümüzdeki sınırlarının SSCB dönemindekiyle aynı olduğunu belirten Paşinyan, “Bize ait olan ancak Azerbaycan’ın kontrolünde bulunan topraklar ile Azerbaycan’a ait olan ancak bizim kontrolümüz altında bulunan topraklar var. Bundan dolayı sınır belirleme süreci devam etmeli” dedi.

∗∗∗

ANKARA NÜFUZ ALANINI ABD’YE DEVRETTİ

Dış Politika Uzmanı Aydın Sezer, Kafkaslar’daki jeopolitik dönüşümü BirGün’e değerlendirdi:

Aliyev ile Paşinyan’ın altına imza attığı bu bildirinin iki ülkede, özellikle Ermenistan’da nasıl yürürlüğe gireceği büyük bir soru işareti. Zira eğer Meclis ve Anayasa Mahkemesi’nde onaylanmama riski olabilir. Ermenistan muhalefetinde koridorun ABD’ye peşkeş çekildiği eleştirileri var ve seneye seçimler yapılacak.

Dolayısıyla bugünden yarına bu anlaşmayla Kafkasya’ya barış geldiğini söylemek mümkün değil. Yeni bir süreç başlıyor. Fakat ilk kez Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin aynı metne imza atmaları çok çok önemli bir gelişme.

Bununla birlikte, ABD askerinin ya da ABD şirketlerinin Zengezur Koridoru’nu kontrol edecek olması, yapacak ve işletecek olması, Güney Kafkasya’ya yabancı bir gücün gelmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu, Güney Kafkasya’daki mevcut dengeleri kökünden, temelden değiştirecek yeni bir süreç olacak. Bu yeni süreç yeni bir gerilim alanı oluşması anlamına da gelebilir.

Aydın Sezer

Dış Politika Uzmanı

İRAN PROJEYE KARŞI

İran açısından kesinlikle kabul edilemez bir durum. Koridor ABD’nin kontrolüne geçerse İsrail ve Amerika, İran’ı kuzeyden tamamen kuşatmış olacak. O nedenle İran bu projeye karşı çıkıyor. Koridor meselesi birkaç yıl sürecek bir konu. İran’daki mevcut rejim yerinde durur mu durmaz mı, o da ayrı bir tartışma konusu.

Rusya açısından ikili bir boyut var. Ekonomik açıdan Rusya’nın çok yararına ve çok istediği bir proje. Ama askeri ve siyasi perspektiften bakıldığında, Rusya’nın tedirgin olmasını gerektiren birçok neden var. Güney Kafkasya’ya ABD’nin, bir anlamda NATO’nun girmesi demek. Ermenistan-İran sınırını Rus askerleri koruyor ve koridor bu sınıra paralel gidiyor. Rus askeri oradan çekilmeden ya da gönderilmeden Amerikan askerinin oraya gelmesi de ayrı bir gerilim ihtimali.

NATO ‘ARKA BAHÇEDE’

Fakat asıl tehlike askeri ve siyasi olarak Türkiye açısından söz konusu. Buradaki Rusya-ABD geriliminde Türkiye ya taraf seçmek zorunda kalacak. Aslında bu tercihi Suriye meselesinde yapmış gibi gözükse de arka planda Kürtler gibi konularda Ruslarla görüşmeler devam etti. Ancak Moskova’nın “arka bahçesi” Kafkaslar’da olası bir Rusya-ABD ihtilafında kesin tercih yapmak zorunda kalacak. Türkiye bugüne kadar Rusya ve Amerika’yı hep dengede tutmaya çalıştı ama şimdi Güney Kafkasya’da bu rolü üstlenmesi çok zor olacak.

Bunu iki nedenle yapacak: Ya Azerbaycan’la olan kardeşlik hukuku çerçevesinde ya da NATO müktesebatı çerçevesinde ABD ile Rusya karşıtı bir tutum takınması gerekecek. Eğer Türkiye bunu yaparsa, muazzam bir karşılıklı çıkar ilişkisine sahip olduğu Rusya’yı kaybetme tehlikesi var. Bu, enerjiden turizme, inşaattan sanayiye korkunç bir ekonomik mali porte çiziyor.

HATALAR SİLSİLESİ

Türkiye ekonomik olarak elbette kazananlar arasında ancak bu süreçte çok geç kaldı. Ermenistan’la kendisi bu ilişkileri geliştirebilseydi, Aliyev’in icazetinden kurtulup Ermenistan’la barışı ve sınır kapılarını açabilseydi, o görüntüdeki Trump yerine Erdoğan olacaktı. Ama bizim böyle ciddi, öngörülebilir, uzun vadeli bir Kafkasya politikamız olmadığı için biz maalesef ABD’yi taklit ettik. "Azeri kardeşlerimizin yanındayız" diye de resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldık. Bu açıdan da kaybedenlerden bir tanesi Türkiye oldu. Çünkü Kafkasya’daki nüfuz ve etki alanını bir anlamda Amerika’ya devretmiş oldu. Şimdi Türkiye’nin yapması gereken ilk adım, Ermenistan’la ilişkileri normalleştirmek. Kaybedilecek her dakika aleyhimize.