Trump’ın Nobel takıntısı sürüyor: Norveç Başbakanı’na mektup yazdı

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere'ye çok sert bir mektup gönderdi.

Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmemesini tekrar gündeme getiren Trump “artık barışı düşünme zorunluluğum yok” ifadelerini kullandı.

Independent'te yer alan habere göre; Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre’ye hitaben yazılan mektup, Ulusal Güvenlik Konseyi personeli tarafından Washington’daki birçok Avrupalı büyükelçiye de iletildi.

Mektupta Trump, Danimarka’nın Grönland’ı Rusya ve Çin’e karşı koruyamadığını öne sürerek, adanın ABD kontrolünde olması gerektiğini savundu.

Trump, mektubunda Nobel Barış Ödülü’ne atıf yaparak, “Ülkenizin, 8 savaşı durdurmuş olmama rağmen bana Nobel Barış Ödülü’nü vermemeyi tercih etmesi nedeniyle artık yalnızca barışı düşünmekle yükümlü hissetmiyorum” ifadelerini kullandı.

Barışın kendisi için hâlâ “baskın bir unsur” olduğunu belirten Trump, bundan böyle ABD’nin çıkarlarını önceleyeceğini vurguladı.

Mektubun tamamında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Jonas:

Ülkenizin, 8 savaşı durdurmuş olmama EK OLARAK bana Nobel Barış Ödülü’nü vermemeye karar verdiğini dikkate alarak, artık yalnızca barışı düşünmekle yükümlü hissetmiyorum. Barış her zaman baskın bir unsur olmaya devam edecektir; ancak artık Amerika Birleşik Devletleri için neyin iyi ve doğru olduğunu da düşünebilirim.

Danimarka bu toprağı Rusya ya da Çin’den koruyamaz ve zaten neden bir ‘mülkiyet hakkına’ sahip olsunlar ki? Yazılı hiçbir belge yok; sadece yüzlerce yıl önce oraya bir teknenin yanaşmış olması söz konusu. Bizim de oraya yanaşan teknelerimiz vardı.

NATO’nun kuruluşundan bu yana NATO için herhangi bir kişiden daha fazlasını yaptım ve artık NATO’nun da Amerika Birleşik Devletleri için bir şeyler yapması gerekiyor.

Grönland üzerinde tam ve mutlak kontrole sahip olmadığımız sürece dünya güvende değildir.

Teşekkür ederim!

Başkan DJT”