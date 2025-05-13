Trump’ın Ortadoğu turu başladı: Gündemde neler var?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, üç ülkeyi kapsayan dört günlük Ortadoğu ziyaretine Suudi Arabistan’a vararak başladı. Bu ziyaret, başta Gazze ve İran olmak üzere bölgedeki güvenlik krizlerine dair beklentilerle izlenirken, Trump’ın asıl gündeminde ekonomik ortaklıklar yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Arapça Sözcüsü Samuel Werberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ve bölge ziyaretinde Gazze'de kalıcı ateşkes konusunda bölgesel işbirliğinin gündemde olacağını belirtti.

Werberg, Şark el-Avsat gazetesine verdiği röportajında, Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan ilk yurt dışı ziyaretinde krizlerin çözümüne ilişkin ortak işbirliğinin ele alınacağını söyledi.

Suudi Arabistan ziyaretinde "Trump'ın bölgesel güvenlik, savunma, işbirliği, teknoloji yatırımları ve yenilenebilir enerji başlıklarının ele alınacağını" aktaran Werberg, Trump'ın ziyaretinin bölgedeki stratejik ortaklıkların öneminin altını çizdiği değerlendirmesinde bulundu.

Werberg, ziyarette, "İran'ın istikrarsızlaştırıcı tutumu, Ukrayna savaşı ve Gazze'de barışın sağlanması" gibi bölgesel tehditlere karşı ortak çalışmanın ele alınacağını belirtti.

ABD'nin bölgesel ortaklarıyla çalışmaya bağlılığını yinelediğini kaydeden Werberg, "krizlere kalıcı siyasi ve diplomatik çözümler bulmak, Gazze'de durumun yatıştırılması çabalarını desteklemek, Kızıldeniz'deki küresel deniz ticaretinin güvence altına alınması" gibi başlıklarda işbirliğinin ele alınacağını ifade etti.

Werberg, Trump'ın "Filistin barış sürecine ve Gazze'ye yardımların ulaştırılmasına" özel önem atfettiğini, ABD'nin bu yöndeki çabalarının sürdüğünü kaydederek, ABD'nin Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi yönünde bir çabasının olmadığını vurguladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü, Trump'ın Filistin-İsrail konusunda iki devletli çözüme bağlı olduğunu ancak buna tarafların karar vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı için sabah saatlerinde Suudi Arabistan'a gelmişti.

NÜKLEER PROGRAM GÜNDEMDE

Öte yandan AP'nin haberine göre, Trump'ın ziyaretinde Suudi Arabistan'ın nükleer programının başlatılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan'ı geçen ay ziyaret eden ABD Enerji Bakanı Chris Wright, 15 Nisan'da Suudi Arabistan'ın bu yıl nükleer enerji endüstrisine başlaması için "önemli gelişmeler beklediğini, bu konuda heyecanlı olduğunu" ifade etmişti

Nükleer programıyla gündemde olan İran ile bölgede rekabet eden Suudi Arabistan, uzunca bir süredir nükleer enerji programını başlatma isteğini dile getiriyordu.

ABD'nin Suudi Arabistan'ın nükleer programını başlatması için Riyad'a İsrail ile normalleşmeyi şart koştuğu belirtiliyordu. Ancak AP'nin haberine göre, ABD'nin bu şartı rafa kaldırdığı ifade ediliyor.