Trump’ın özel temsilcisi: “Dünya Kupası’na İran yerine İtalya alınsın”

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Paolo Zampolli, 2026 Dünya Kupası’na İran yerine İtalya’nın alınmasını önerdi.

Financial Times’a konuşan Zampolli, İran’ın turnuvadan çıkarılarak yerine İtalya’nın alınmasını Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya önerdiğini söyledi.

Zampolli, “Trump’a ve Infantino’ya, Dünya Kupası’nda İran’ın yerine İtalya’nın alınmasını önerdiğimi doğruluyorum. İtalya doğumluyum ve Azzurri’yi ABD’nin ev sahipliği yaptığı turnuvada görmek bir rüya olurdu. Dört şampiyonluğu olan bir takım olarak bunu hak ediyorlar” dedi.

TRUMP DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Zampolli’nin açıklaması, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun geçen hafta yaptığı “İran’ın turnuvaya katılması bekleniyor” açıklamasının ardından geldi.

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

Donald Trump da Mart ayında yaptığı açıklamada İran Milli Takımı’nın turnuvaya hoş karşılanacağını söylemiş, ancak “Hayatları ve güvenlikleri açısından bunun uygun olup olmayacağını bilmiyorum” diyerek tartışma yaratmıştı.

İRAN, MAÇLARIN MEKSİKA'YA ALINMASINI İSTEMİŞTİ

İran’ın grup aşamasında Belçika, Yeni Zelanda ve Mısır ile karşılaşması planlanıyor. Maçların Seattle ve Los Angeles’ta oynanması öngörülüyor.

İran daha önce karşılaşmaların Meksika’ya alınmasını talep etmiş, ancak FIFA bu talebi reddetmişti.

Dünya Kupası play-off eşleşmesinde Bosna’ya mağlup olan İtalya, son 3 Dünya Kupası’na katılamadı.

İtalya, 4 kez elde ettiği Dünya Kupası şampiyonluğu ile bu alanda 5 şampiyonluk sahibi Brezilya’nın ardından en fazla kupaya sahip ikinci takım konumunda.