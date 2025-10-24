Trump’ın peşinde ateşle oynuyorlar

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları, Ukrayna'ya destek, savunma harcamalarını artırmak ve Ortadoğu’da daha fazla rol almak için Brüksel'de bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de katıldığı zirvede, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya "tazminat kredisi" olarak kullanılması konusunda uzlaşmaya varıldı. Ukrayna’ya iki yıl boyunca destek sağlamak için 250 milyar Euro değerindeki dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması planlanıyor.

ABD SİLAHLARI ALINACAK

Fonlarla ABD’den silah ve mühimmat alınacak. Rusya varlıklarının Ukrayna’nın verdiği savunma savaşını desteklemek için kullanılması savaşın başından beri gündemdeydi. Bazı ülkeler fonun tamamının Avrupa silahlarına harcanmasını istiyor. Diğerleri ise Ukrayna’nın parayı ABD yapımı silahlar ve bütçe desteği için de kullanabilmesi gerektiğini savunuyor.

Belçika, söz konusu dondurulmuş Rus varlıklarını yöneten Euroclear aracılığıyla planın merkezinde yer alıyor. Belçika Başbakanı Bart De Wever zirve öncesi planın kabul edilmesi için üç koşul öne sürdü.

“Risk konusunda şeffaflık olmalı. Kararın yasal dayanağı da açık olmalı” ifadelerini kullanan De Wever tüm AB üyelerinin bu planın doğurabileceği riskleri paylaşmasını istedi.

SONUCUNA KATLANIRSINIZ

Avrupa’nın savaşı tırmandırmak için her yolu kullandığını söyleyen Rusya, bu planı yasa dışı bir mülkiyet gaspı olarak nitelendirip misilleme tehdidinde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı kararı "hırsızlık" olarak niteledi ve "Karşılığı acı olacak" diye ekledi.

Liderler "Avrupa Savunma Hazırlık Hedefi 2030" kapsamında atılacak adımları da ele aldı. Bu çerçevede doğu kanadının "dron duvarıyla" güvence altına alınması konusunda uzlaşıldı.

19’UNCU PAKET DE DEVREDE

Zirve öncesinde ise Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan yeni yaptırım paketine onay verdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.

"AB üyesi ülkeler Rusya'ya yönelik 19'uncu yaptırım paketimizi onayladı" ifadesini kullanan von der Leyen, Rusya'ya baskıyı artırdıklarını belirtti. Von der Leyen, "İlk defa Rusya'nın savaş ekonomisinin kalbi olan doğal gaz sektörünü vuruyoruz. Ukrayna halkı kalıcı bir barışa kavuşana kadar geri adım atmayacağız" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da "19'uncu yaptırım paketini kabul ettik" ifadesini kullandı. Yeni yaptırımların Rus bankaları, kripto borsaları, Hindistan ve Çin'deki kuruluşları hedef aldığını bildiren Temsilci Kallas, paket kapsamında Rus diplomatların hareketlerinin kısıtlanacağını, Rusya’nın Ukrayna ile savaşı finanse etmesinin daha da zorlaşacağını aktardı.