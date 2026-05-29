Trump’ın portresinin banknotlarda yer alması için yetkililere baskı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 250 dolarlık bir banknotta yer almasına izin verecek yasa tasarısı, ülkenin 250. yıldönümünü anmak için geçtiğimiz yıl Kongre'ye sunuldu.

Tasarı şu anda bekleme aşamasında.

Ancak ABD medyasında çıkan haberlere göre Trump yönetimi yetkilileri, ABD Başkanı'nın portresini taşıyan 250 dolarlık bir banknot tasarlaması için ilgili kurum yetkililerine baskı yaptı.

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Hazine Bakanı Bessent, Brandon Beach'in tavsiyesi üzerine, büyük ülkemizin ve Başkan Trump'ın tarihi başarılarını, para birimine imzasını atarak onurlandıracaktır" denildi.

ABD'de Washington Post'un özel haberine göre, 2025'ten itibaren Hazine Bakanlığı'ndaki iki siyasi atama yetkilisi Brandon Beach ve Mike Brown, banknot basımlarından sorumlu kurumların personeline banknot prototipleri hazırlamaları için defalarca baskı yaptı. Çalışanlar ise bu durumun endişe yarattığını, çünkü mevcut federal yasanın yalnızca ölmüş kişilerin banknotlarda yer almasına izin verdiğini söyledi.

Maket tasarımını kendisinin yaptığını söyleyen sanatçı Iain Alexander ise, konuyla ilgili olarak Washington Post'a verdiği demeçte Trump ile görüştüğünü belirtti.

İngiliz ressam Alexander, Trump'ın orijinal tasarımında yapılan değişiklikleri onayladığını, bu bağlamda da tasarıma Amerikan bayrağının renklerinin eklenmesini ve ülkenin kuruluşunun 250. yıldönümünü anlatan bir logonun eklenmesini desteklediğini söyledi.

150 YIL SONRA BİR İLK OLABİLİR

Eğer Trump'lı 250 dolar basılırsa, bu, ülkede 150 yıl sonra bir ilk anlamına gelecek. Yasalarda Amerikan para biriminde yalnızca "ölmüş bir kişinin" tasvir edilebileceğini belirtiyor.

1866'da, orta düzey bir Hazine bürokratının resminin 5 sentlik bir banknotta yer almasının ardından yasaklanmasından bu yana, yaşayan hiçbir yetkili, ABD para biriminde yer almadı.

MATBAA MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

İsmini açıklamayan dört çalışanın ifadesine göre, matbaa müdürü Patricia “Patty” Solimene ve diğer personel, Beach ve Brown'a banknotun basımında yasal ve prosedürel engeller olduğunu ve bunun öngördüklerinden yıllar daha uzun süreceğini defalarca anlattı.

Çalışanlardan biri, "Daha fazla ilerleyemiyoruz ve tüm paydaşlar bir sonraki adımları görüşmek üzere henüz bir araya bile gelmediler. Özellikle bu kadar yüksek değerli bir banknotun basılması genellikle altı ila sekiz yıl sürüyor" dedi.

Ancak Solimene, 27 Nisan'da Hazine yönetimi tarafından görevinden aniden alındığını ve ertesi gün meslektaşlarına gönderdiği bir e-postada ayrıldığını yazdı. The Post tarafından elde edilen veda e-postasında, Hazine Bakanlığı'nda başka bir göreve atandığını ve ayrılışının "kendi tercihi olmadığını" belirtti. Solimene, e-postada neden görev yerinin değiştirildiğini belirtmedi ve yorum almak için yapılan telefon görüşlerine de yanıt vermedi. 24 yıllık ordu gazisi olan Solimene, büronun ilk kadın direktörüydü.

'YASAYA UYGUN DEĞİL' TARTIŞMASI

Trump'ın imzasıyla banknot basılmasını yasaklayan bir yasa olmamasına rağmen, ABD para birimi uzmanları, başkanın görüntüsünü taşıyan 250 dolarlık bir banknotun mevcut yasalara aykırı olacağını söylüyor.

Yasalardan biri, Amerikan para biriminde yalnızca "ölmüş bir kişinin" tasvir edilebileceğini belirtiyor. Bir diğeri ise büronun hangi banknot türlerini basabileceğini belirtiyor.