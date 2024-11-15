Trump’ın şahinleri

Dış Haberler

Görevi 20 Ocak’ta devralacak olan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ikinci dönemi için hazırlıklarını sürdürürken ekibini de yavaş yavaş belirlemeye başladı. Başkan Yardımcısı JD Vance hariç 25 ismin yer alacağı kabinede Florida Senatörü Marco Rubio'nun Dışişleri Bakanlığına, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı’na da Mike Waltz'ı getireceği kaydedildi. Rubio da daha önce Afganistan’da görev yapmış ‘yeşil bereli’ eski asker Florida vekili Mike Waltz “şahin” isimlerden.

Özellikle İran ve Çin’e ilişkin konularda ‘şahin’ tavırlarıyla ve İsrail’e verdiği güçlü destekle bilinen Rubio, 2011’den bu yana Senato’da görev yapıyor ve dış ilişkiler komitesinde görevli. Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarıyla da bilinen Rubio, Türkiye'nin izlediği dış politikanın ABD'nin çıkarları ve NATO taahhütleriyle çeliştiğini dile getiriyor.

CIA’İN BAŞINA RATCLIFFE

2020-2021 döneminde Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten eski Kongre üyesi John Ratcliffe'in yeni kabinede CIA Direktörü olarak görev yapacağı belirtildi. Texas'tan Kongre'ye gelen bir isim olarak Ratcliffe, Trump'ın ilk başkanlık döneminin son yılında ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı yapısı olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten Trump'a çok yakın bir isim olarak biliniyor.

Ratcliffe de Trump'ın kabinesine şu ana kadar aday gösterdiği diğer isimler gibi aşırı sağcı görüşleriyle tanınıyor.

SAVUNMA’YA HEGSETH

Trump, kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan savunma bakanlığı için eski asker ve Fox News kanalında yorumculuk yapan Pete Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı.

Amerikan ordusunun farklı birimlerinde görev yapan Hegseth, hem Irak hem de Afganistan'da farklı dönemlerde görev yaptı. Ulusal İstihbarat Direktörü olarak ise eski Demokrat Partili Kongre Üyesi Tulsi Gabbard atandı.

İÇ GÜVENLİĞE NOEM

İç Güvenlik Bakanlığına South Dakota Valisi Kristi Noem'in aday gösterildiği açıklandı. Noem'in bu göreve getirilmesinin Trump'ın göçmen politikaları konusundaki katı tutumunun daha ileri bir boyuta taşınacağının göstergesi. Sınır güvenliği konusunda tam yetki vereceği Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresinin (ICE) başına da Thomas Homan getirilecek. Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin de Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceği kaydedildi.