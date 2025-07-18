Trump’ın translara saldırıları belgelendi

BirGün Kadın Kolektifi

ABD’de Trans Gazeteciler Derneği ile MuckRock’un birlikte yürüttüğü bir araştırma, Başkan Donald Trump’ın ikinci döneminde imzaladığı trans karşıtı kararların uygulamadaki karşılığını gözler önüne serdi. İkili, federal ve eyalet düzeyindeki kamu kurumlarına 247 Bilgi Edinme Özgürlüğü (FOIA) başvurusu yaptı. Amaç, Trump’ın imzaladığı kararnamelerin ardından devlet kurumlarının gerçekten ne gibi adımlar attığını ortaya çıkarmaktı. Birçok karar kağıt üstünde kalırken uygulamada sessizlik hâkim oldu. Başvurulara yalnızca 42 kurum yanıt verdi.

Trump’ın imzaladığı kararnameler arasında, trans kimliğin yasal olarak tanınmasını ortadan kaldıran, kamuya açık alanlarda cinsiyet ayrımına dayalı düzenlemeleri zorunlu kılan ve trans bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini engelleyen düzenlemeler bulunuyor. Kararnamelerden biri, transların pasaport, kimlik gibi belgelerde cinsiyetlerini güncelleyememelerine neden oldu.

Ortaya çıkarılan belgeler, Trump hükümetinin birçok alanda yükümlülüklerini yerine getirmediğini ortaya koyarken hak savunucuları kötü gidişata dikkati çekti. Araştırmacı gazeteciler, belgelerin olmamasının da şeffaflık eksikliği yarattığını ifade etti. Şeffaflık eksikliği, devletin trans yurttaşlara karşı nasıl bir tutum içinde olduğunu gözler önüne seriyor.